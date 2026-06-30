Mateucci confesará esta noche en Volverías con tu ex? 2: amó más a Daniela Aránguiz que a Luli y Bárbara Muriel

30 jun. 2026 - 17:35 hrs.

El polígrafo que se verá esta noche en Volverías con tu ex? 2 también sacará a la luz una confesión inesperada de Luis Mateucci sobre su historial amoroso. El argentino, que ha protagonizado algunas de las relaciones más mediáticas de los realities chilenos, ordenará públicamente sus sentimientos frente a todo el encierro.

"Amé más a Daniela que a Nicole y a Bárbara"

En el capítulo de esta noche, Mateucci reconocerá frente al detector de mentiras que amó más a Daniela Aránguiz que a Nicole "Luli" Moreno y a Bárbara Muriel, dos de sus exparejas confirmadas en Volverías con tu ex? 2. Una confesión que sorprenderá dentro del encierro.

Oriana Marzoli, la más importante

Pese a la confesión sobre Daniela Aránguiz, Mateucci será claro en señalar que la mujer más importante de su vida sentimental fue Oriana Marzoli, con quien ganó la primera temporada de ¿Volverías con tu ex? en 2016 y con quien, según ha reconocido públicamente, nunca cerró del todo el vínculo. Esta jerarquía sentimental se conocerá esta noche en el capítulo de Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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