"Como si me hubiera pasado una rueda de camión por la cara": Camilisima contó el susto que vivió tras un tratamiento estético

01 jul. 2026 - 13:03 hrs.

Camila Campos (38), conocida en redes sociales como @camilisima, sorprendió a sus seguidores al revelar el complejo momento que vivió tras someterse a un tratamiento con láser en el rostro.

La influencer contó que, minutos después del procedimiento, se miró al espejo y no pudo evitar preguntarse "¿Qué me hice?", además de sentir que su rostro había quedado completamente enrojecido y con un ardor intenso, lo que la llevó a encerrarse durante cuatro días.

El origen: Un acné severo tras dejar los anticonceptivos

Todo comenzó el año pasado, cuando Camila decidió dejar de tomar pastillas anticonceptivas. La influencer explicó a LUN que ese cambio le trajo una consecuencia inesperada en la piel: "Al dejarlas de tomar anticonceptivos me vino un acné severo, por un tema de hormonas, la reacción fue, cómo decirle... un acné veterano, jajajá. Hablé mucho sobre esto en mis redes y muchas mujeres me escribieron que les había pasado lo mismo", relató.

Según detalló, el problema no terminó ahí. "Después, las heridas que quedaron producto del acné, con la exposición al sol —pese a que me cuido y no tomo sol— me dejaron manchada la piel. Queda la cara con grietas y manchas", explicó. Fue por eso que decidió someterse a un tratamiento con láser fraccionado para remover esas secuelas.

El susto tras el procedimiento

"Claro, todo eso lo estamos removiendo con el láser fraccionado, pero después de hacérmelo me asusté mucho porque no pensé que la cara me iba a quedar así, era como si me hubiera pasado una rueda de camión por encima de la cara y, más encima, me ardía mucho, demasiado, tenía que echarme un ungüento reparador y me ardía con el tacto", contó Camila sobre el momento en que se vio al espejo por primera vez tras el procedimiento.

Consultada sobre lo que pensó en ese instante, fue clara: "Me arrepentí y me asusté también, porque tenía dolor. Mi primera impresión fue: ¿Para qué me meto en cuestiones?".

El ardor, según relató, le duró varias horas: "Como unas tres horas y dejé de echarme el ungüento después porque me ardía demasiado. Al otro día ya no me ardía, pero estaba con la cara horrenda, porque tenía marcados los puntitos del láser".

Ese primer día tras el tratamiento, la influencer optó por aislarse por completo. "Ese día no hice nada, no quería que nadie me viera, así que hasta salí de las redes sociales", reconoció. Incluso admitió sentirse acomplejada por los comentarios que recibió mientras tenía el rostro marcado, comparándola con figuras públicas por el aspecto que había quedado tras la intervención.

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Cuatro días encerrada y una mejora que la anima a seguir

Sobre la duración del procedimiento en sí, Camila detalló: "Es como una hora en que se pone la anestesia en crema y el procedimiento". Tras eso, tuvo que reorganizar por completo su rutina de trabajo en redes: "Tuve que encerrarme y no grabar nada. Tenía campañas y otras cosas que tuve que suspender porque no podía salir así".

La influencer estuvo encerrada hasta este martes, cuando su rostro finalmente volvió a la normalidad. Pese al susto inicial, aseguró que los resultados la convencieron de continuar con el proceso: "Estuve encerrada hasta este martes, pero noté una baja en las manchas total, se nota, se atenuaron muchísimo así que quiero seguir, jajajá".

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