Cencosud abre tercera sucursal de supermercado low cost: Revisa en qué parte de Santiago se encuentra

30 jun. 2026 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Cencosud continúa acelerando su apuesta por el segmento de las tiendas de descuento en Chile. Tras haber debutado en el mercado nacional en mayo pasado, la compañía concretó la inauguración de su tercera sucursal de "Don Salva", su nueva cadena de supermercados enfocada en el formato hard discount (descuentos duros), consolidando así su estrategia de crecimiento acelerado en la Región Metropolitana.

¿Dónde está la nueva sucursal?

La nueva tienda está ubicada estratégicamente en la comuna de Peñalolén, específicamente en avenida Las Perdices #4000.

Esta apertura marca un hito relevante para el desarrollo del formato, debido a que se convierte en el primer establecimiento de "Don Salva" en estar fuera de la comuna de Santiago Centro, demostrando el interés del holding por masificar esta alternativa económica en sectores residenciales y periféricos de la capital.

La inauguración en Peñalolén se materializó apenas una semana después de que se pusiera en marcha la segunda sucursal de la marca, reflejando el fuerte dinamismo y la agilidad con la que el holding chileno busca capturar terreno frente a competidores tradicionales del segmento minorista y de conveniencia.

"Don Salva" / Aton

Precios bajos permanentes

El modelo de "Don Salva" está diseñado para competir a través de la eficiencia y la simplicidad. La tienda de Peñalolén cuenta con una superficie de 154 metros cuadrados, un espacio optimizado que permite una operación de bajo costo directo y, en consecuencia, el traspaso de esos ahorros al precio final que pagan los consumidores.

A diferencia de los hipermercados tradicionales, la propuesta se basa en un surtido acotado pero funcional a las necesidades cotidianas del hogar. Entre las categorías de productos disponibles destacan:

Abarrotes y alimentos de despensa.

Panadería fresca.

Perecibles y lácteos.

Perfumería, aseo y cuidado personal.

Botillería.

Marcas propias y exclusivas desarrolladas por Cencosud.

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