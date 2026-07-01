Prestigioso hotel comenzó a operar en San Pedro de Atacama: Socios no descartan instalarse en Santiago

01 jul. 2026 - 09:23 hrs.

¿Qué pasó?

El reconocido concepto de Hotel Fauna, que consolidó su éxito en el corazón bohemio y patrimonial de Valparaíso, concretó su esperado salto hacia el norte del país. La firma inauguró oficialmente su nuevo complejo hotelero en una de las zonas con mayor magnetismo internacional de Chile: San Pedro de Atacama.

El proyecto, emplazado específicamente en la mística localidad de Larache, conllevó una inversión que asciende a los US$ 3 millones, informó DF.

Esta fuerte apuesta no solo busca diversificar la oferta de alojamiento prémium en la región de Antofagasta, sino también replicar el espíritu de diseño consciente, integración con el entorno y sofisticación que le dio fama en la región de Valparaíso, adaptándose ahora a las crudas pero hermosas condiciones climáticas del desierto más árido del mundo.

Larache: Un oasis de diseño y sustentabilidad

La elección de la localidad de Larache no es casualidad. San Pedro de Atacama exige un respeto irrestricto por su geografía, sus comunidades y su visualidad. El nuevo Fauna se levanta bajo un estricto estándar de sustentabilidad y arquitectura orgánica.

Roberto Fantuzzi, arquitecto, socio y líder del ambicioso proyecto, diseñó una propuesta que dialoga armónicamente con la tierra.

La utilización de materiales locales, una paleta de colores coherente con la de los ayllus atacameños y una distribución que resguarda la privacidad sin romper la línea del horizonte, son las claves de este nuevo complejo de tres millones de dólares.

Con esta infraestructura, el hotel promete una experiencia de desconexión profunda y turismo de intereses especiales, atrayendo a viajeros que buscan lujo sustentable y autenticidad.

Imagen aérea del hotel en San Pedro de Atacama / Instagram Hotel Fauna

La mira puesta en Santiago

La llegada al Norte Grande es solo un paso dentro de una estrategia de expansión mucho más amplia. El éxito de la transición desde la joya del Pacífico hacia el altiplano ha consolidado el modelo de negocios y gestión de la marca Fauna, abriendo el apetito para nuevos desafíos urbanos.

Según adelantó el propio Fantuzzi, el equipo ya está evaluando los siguientes destinos para expandir el sello Fauna. Dentro de los planes a mediano y largo plazo, está firmemente la idea de llegar eventualmente a Santiago.

El arquitecto e impulsor de la marca no descarta en lo absoluto instalarse en el corazón de la Región Metropolitana, apuntando específicamente a comunas de alto perfil comercial, gastronómico y residencial como Vitacura o Providencia.

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