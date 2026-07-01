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Video muestra el momento en que un árbol cae en Pucón durante transmisión en vivo por las fuertes rachas de viento

01 jul. 2026 - 09:12 hrs.

Intensas rachas de viento producto del viento Puelche han provocado la caída de árboles, cortes de rutas y del suministro eléctrico en la zona sur del país. Revisa el momento exacto en que cae un árbol en Pucón.

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