Kast y Lula da Silva sostuvieron reunión bilateral en Paraguay: Mandatario brasileño lo invitó a visita oficial

30 jun. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolla en Asunción, Paraguay, el Presidente de la República, José Antonio Kast, se reunió con su simil de Brasil, Lula da Silva. El encuentro, marcado por el pragmatismo diplomático debido a las conocidas discrepancias que existen entre ambos mandatarios, apuntó a consolidar la agenda económica, comercial y de seguridad entre ambas naciones.

Según informaron las delegaciones, la cita no solo sirvió para repasar el intercambio financiero, sino que concluyó con una invitación formal por parte del líder progresista para que el mandatario chileno realice una visita oficial a Brasil durante este año.

Negocios, conectividad y misiones ministeriales

La conversación tuvo como eje central la reactivación y el fortalecimiento de las inversiones bilaterales. Para concretar esto, ambos jefes de Estado acordaron coordinar prontamente la visita a Chile por parte de algunos ministros brasileños, específicamente de las carteras de Puertos y Aeropuertos, e Industria y Comercio.

La meta de estas futuras misiones ministeriales será liderar encuentros de negocios entre privados de ambos países, buscando estrechar lazos e intercambiar conocimientos en áreas estratégicas como el desarrollo aeronáutico, la ciencia, la educación y la defensa.

Asimismo, los mandatarios compartieron visiones sobre la compleja situación en Medio Oriente y analizaron las distintas herramientas internas que han implementado para amortiguar el impacto de dicho conflicto internacional en los precios locales de los hidrocarburos y la canasta básica de alimentos.

Historial de encuentros

Esta cita en la capital paraguaya representa el segundo encuentro entre Kast y Lula da Silva en lo que va del año, tras un breve diálogo protocolar sostenido en enero durante un foro económico en Panamá, semanas después del cambio de mando en Chile. Cabe recordar que el gobernante brasileño se restó a última hora de la investidura de Kast en Santiago debido a la asistencia de figuras de la oposición de su propio país.

Finalmente, la agenda regional también estuvo sobre la mesa. En ese contexto, el líder de Planalto manifestó su preocupación por la estabilidad institucional en el continente, aludiendo de forma indirecta a las recientes tensiones políticas y movilizaciones sociales registradas en Bolivia tras la asunción presidencial de Rodrigo Paz.

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