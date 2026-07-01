Retener sueldos y devolución de impuestos: La iniciativa del Gobierno para recuperar dinero de licencias falsas

01 jul. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, reveló que el Gobierno evalúa un nuevo mecanismo para recuperar los recursos que el Estado ya pagó a personas que hicieron mal uso de licencias médicas: retener sus sueldos o descontar el monto desde la devolución de impuestos.

La autoridad, que lleva poco más de 100 días en el cargo, explicó en entrevista con Pulso que este ha sido uno de los focos centrales de su gestión, luego de detectar que el actual sistema de fiscalización llega tarde para frenar el pago de licencias mal otorgadas.

El problema: La plata ya está pagada cuando se detecta el fraude

Según detalló Cabezón, hoy existe un desfase entre la detección del mal uso y el momento en que esa información llega a quienes deben actuar. "Nos hemos encontrado que esa información que la Suseso entrega a la Compin muchas veces llega tarde, cuando la licencia médica ya se pagó", explicó.

Ese retraso genera un problema adicional a la hora de intentar recuperar el dinero. "Otro tema en que estamos trabajando, es cuando se verifica el mal uso de la licencia médica, pero el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) ya se entregó. La Compin tiene muy pocos recursos para recuperar esos fondos mal otorgados", reconoció la subsecretaria.

Para enfrentar ese vacío, el Gobierno participa actualmente en una mesa técnica junto a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la Compin y Fonasa. "Estamos participando en una mesa técnica en que están la Suseso, la Compin y Fonasa, para hacer indicaciones al proyecto de ley que homologa (el pago de) licencia médica entre el sector público y privado, para facilitar la recuperación de estos fondos", detalló Cabezón.

El modelo de las pensiones de alimentos como inspiración

El mecanismo concreto que evalúa el Ejecutivo para recuperar los fondos toma como referencia el sistema que ya opera para las pensiones de alimentos, donde se obliga al empleador a descontar directamente de la remuneración del deudor.

"Por ejemplo, imitar lo que se hace con las pensiones de alimentos, en que se mandata al empleador a retener los sueldos de las personas, en este caso para quienes hacen mal uso de licencias médicas, o retener el pago de indemnizaciones. Estamos evaluando esa opción, ver si eso se puede aplicar también para licencias. O recuperarlo en la devolución de impuestos", afirmó la subsecretaria de Previsión Social.

Aún en fase de evaluación

Cabezón fue clara en que se trata de una idea que todavía está en estudio y no de una medida definida. Ambas alternativas se enmarcan dentro del trabajo que su equipo realiza junto a la Suseso, la Compin y Fonasa para perfeccionar el proyecto de ley que homologa el pago de licencias médicas entre el sector público y privado, iniciativa que —según indicó— busca justamente dotar de más herramientas al Estado para recuperar los fondos que hoy quedan sin cobrar tras detectarse un uso fraudulento.

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