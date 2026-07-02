"Esto es un milagro": El testimonio de la esposa de Hernán, el hombre rescatado tras pasar 8 días bajo los escombros en Venezuela

02 jul. 2026 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves se confirmó el rescate de Hernán Gil, un vigilante venezolano de 43 años que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio de siete pisos en Catia La Mar, estado de La Guaira. El operativo de rescate fue liderado por el equipo USAR de Bomberos de Chile, cuyos especialistas trabajaron en el lugar por más de 70 horas. El hallazgo se registró a más de una semana del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio.

Gusbimar González, esposa de Gil, siguió las labores de los equipos de emergencia en el lugar y entregó detalles sobre el estado de salud del trabajador antes de su traslado a un centro asistencial en Caracas. "Esto es verdaderamente un milagro", dijo a la Agencia France-Presse (AFP) la esposa de Gil. “Él estaba trabajando en la garita, y el movimiento hizo que la garita se desplazara; se quedó entre las paredes”. Respecto a la condición del rescatado, González explicó que el afectado “no se golpeó, no tiene traumatismos, él logró esconderse debajo de una mesa, una silla”.

Detalles del operativo

Los rescatistas detectaron a Gil el pasado domingo, tras lo cual personal de emergencia de Chile, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal y México coordinaron dos rutas de excavación simultáneas. Durante el proceso, los equipos le suministraron aire e hidratación a través de sondas y mangueras. En la fase final, cerca de 30 personas sacaron los escombros del estacionamiento del recinto, mientras dos especialistas cavaron un túnel de tres metros para retirar al paciente en camilla.

Balance de víctimas y daños

Los sismos, que ocurrieron con un lapso de menos de un minuto, han dejado a casi 2.300 personas fallecidas y miles de desaparecidos, según reportes oficiales, lo que motivó el decreto de siete días de duelo nacional por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió sobre la escasez de alimentos y agua para los damnificados, quienes permanecen temporalmente en estacionamientos y complejos deportivos. De acuerdo con observaciones satelitales de la NASA, aproximadamente 58.000 viviendas resultaron dañadas o destruidas; por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el riesgo de enfermedades infecciosas debido a la saturación de los servicios sanitarios locales.

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