"Es un shock y hasta ahora estoy llorando": Hermano de venezolano rescatado por Bomberos chilenos tras 8 días bajo los escombros

02 jul. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las noticias más esperanzadoras tras los dos terremotos que afectaron a Venezuela fue el rescate de Hernán Gil, quien estuvo atrapado durante ocho días bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar, en el Estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5.

El hermano de Hernán, Guntehr Gil, conversó con el matinal Mucho Gusto para explicar su sentir y agradecer al equipo de Bomberos de Chile, quienes fueron los rescatistas de Hernán.

"Dios le dio la fortaleza para resistir"

"Han sido semanas de mucha lucha mentalmente, angustia, pidiéndole a Dios por mi hermano. Eran dos hermanos míos que estaban desaparecidos, uno estaba bien, el que nos preocupaba bastante era Hernán", partió contando Guntehr.

Al enterarse de la noticia del rescate de su hermano, Guntehr afirmó: "Es un shock positivo, para nadie es un secreto lo que ha pasado en Venezuela con miles de cosas (...). Es un sentimiento tremendo, hasta ahora estoy llorando".

Siguiendo con los detalles, el venezolano radicado en Chile explicó que "ayer me dijeron mis hermanos que lo tenían estabilizado, que los rescatistas chilenos estaban haciendo los ajustes necesarios. Varios me comentaron que él estaba listo. Es una angustia muy tremenda, pero al final feliz también".

Guntehr Gil dijo que su hermano "tiene dos hijos. Están bien, pero ha sido una situación dura para él, porque yo sé lo que ha vivido estando en Venezuela".

"Al final de la tragedia, siempre hay una luz, yo siempre confío en Dios. Estuve siempre orando por él y los demás víctimas del terremoto también (...). Lo importante de todo esto es que Dios le dio a él la fortaleza para resistir y aguantar", concluyó Guntehr sobre el milagroso rescate de su hermano.

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