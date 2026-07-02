¡El milagro de Hernán! Bomberos de Chile rescata con vida a venezolano que pasó ocho días bajo los escombros tras terremotos

02 jul. 2026 - 10:09 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves se confirmó el exitoso rescate de Hernán Gil, un ciudadano venezolano que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela.

El rescate fue realizado por el equipo USAR de Bomberos de Chile, que participa en las labores de ayuda humanitaria desplegadas en el país. La institución confirmó la noticia a través de sus canales oficiales.

Más de 70 horas de trabajo

"Tras más de 70 horas de trabajo y luego de 8 días de los terremotos que azotaron a Venezuela, el equipo USAR de Bomberos de Chile rescató con vida a Hernán, quien se encuentra en buenas condiciones y ya fue trasladado a un centro asistencial."

Bomberos agregó que "este rescate se da gracias al trabajo liderado por nuestro equipo USAR que se encuentra entregando ayuda humanitaria en Venezuela".

????? | Tras más de 70 horas de trabajo y luego de 8 días de los terremotos que azotaron a Venezuela, el equipo USAR de Bomberos de Chile rescató con vida a Hernán, quien se encuentra en buenas condiciones y ya fue trasladado a un centro asistencial.



Este rescate se da… pic.twitter.com/HbtQG90Xuq — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) July 2, 2026

El operativo se concretó a más de una semana desde el doble terremoto que devastó parte de La Guaira, un escenario en el que el paso de las horas hacía cada vez más improbable encontrar sobrevivientes entre los escombros, lo que convierte el rescate de Hernán Gil en uno de los hitos más esperanzadores de la emergencia.

Entre aplausos: Así fue el rescate de Hernán Gil