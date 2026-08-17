EN VIVO: Sigue el gran final de El Jardín de Olivia

17 ag. 2026 - 15:45 hrs.

La teleserie de la tarde de Mega llega este lunes a su último capítulo con la desesperada huida de Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien ha dejado una serie de crímenes a su paso mientras intenta escapar del país.

En el capítulo anterior de El Jardín de Olivia, Luis Emilio secuestró a Olivia (Violeta Silva), amenazó a Pepa (Katyna Huberman) y asesinó a su propio padre.

Mientras intentaba detenerlo, Diana (Nicole Espinoza) quedó frente al empresario, pero no pudo dispararle. Luis Emilio, en cambio, sí apretó el gatillo y le dio un disparo en el pecho.

¿Qué pasará con Luis Emilio?

Ahora Diana debe luchar por su vida mientras se somete a una compleja cirugía. Tras esto, la huida de Luis Emilio tomó un nuevo rumbo cuando Bastián (Alonso Quintero) decidió seguir a su padre hasta el aeródromo donde planeaba abandonar el país.

Al descubrirlo, Luis Emilio disparó contra el parabrisas del vehículo de Bastián, quien, pese al riesgo de resultar herido, aceleró y terminó embistiendo a su padre.

Así, el último capítulo revelará si finalmente Luis Emilio escapará del país: ¿Se saldrá con la suya o la huida llegará a su fin?

El último capítulo de "El jardín de Olivia" se transmite este lunes 17 de agosto, a las 16:00 horas, por la señal abierta de Mega. Además, el estreno podrá seguirse en Mega.cl y a través del canal oficial de YouTube de Mega.