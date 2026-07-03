Concepción levanta la mano por el K-pop: Alcalde ofrece la ciudad para recibir a BTS tras polémica con el Estadio Nacional

03 jul. 2026 - 11:06 hrs.

En medio de la creciente incertidumbre y las críticas cruzadas por la disponibilidad del Estadio Nacional para los conciertos de BTS en Santiago, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, irrumpió con fuerza en el debate con una ambiciosa propuesta: trasladar el fenómeno del K-pop al sur del país.

El guiño de Concepción al fenómeno del K-pop

El jefe comunal penquista no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de que la capital de la región del Biobío se transforme en el epicentro de la música asiática en Sudamérica.

Con una postura de total apertura, Muñoz enfatizó que la identidad cultural de la zona es lo suficientemente amplia como para albergar un evento de esa magnitud.

"Concepción es la ciudad del rock, pero también la ciudad de la música y todos los estilos son importantes. Por eso, como alcalde de Concepción, estoy a completa disposición para recibir al grupo BTS si es necesario", declaró categóricamente.

Las palabras del edil se suman a las de Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, quien esta semana también le abrió las puertas a que los recitales se lleven a cabo en la "Ciudad Jardín".

Imagen del Estadio Ester Roa Rebolledo / Wikipedia

El trasfondo: la polémica por el Estadio Nacional

Estos ofrecimientos surgen justo cuando los fanáticos miran con preocupación el panorama en Santiago. En las últimas semanas, el Estadio Nacional estuvo en el ojo del huracán debido a los constantes topes de agenda entre los eventos deportivos —principalmente el fútbol local y las selecciones nacionales— y los megaeventos musicales de carácter internacional.

Todo estalló cuando el Instituto Nacional de Deportes (IND) anunció que el coliseo de Ñuñoa no estaba disponible para acoger los tres conciertos de BTS, lo que fue confirmado más tarde por la ministra Natalia Duco. Esto se debe principalmente a una problemática con el césped, lo que obligaría a que el recinto deportivo permanezca varios meses sin poder utilizarse por trabajos de mantención.

¿Es viable el Estadio Ester Roa Rebolledo?

Si la disposición de Muñoz se materializa en una propuesta formal, el escenario natural para recibir a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook sería el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.

Con una capacidad que ronda los 30.000 espectadores, es el tercer estadio más grande de Chile y cuenta con estándares FIFA tras su remodelación.

Aunque su aforo es menor al del Estadio Nacional, la infraestructura de Concepción y su capacidad hotelera ya han demostrado estar a la altura de grandes eventos, consolidando a la comuna no solo como una cuna histórica del rock, sino como una plaza competitiva para la música global.

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