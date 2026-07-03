Lluvia en Santiago: Jaime Leyton informa a qué hora comienza y cuánta agua caerá este fin de semana

03 jul. 2026 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó una actualización de las lluvias que se han pronosticado para este fin de semana en la zona centro del país, incluyendo la Región Metropolitana.

El experto indicó que en la capital se podrían registrar precipitaciones de hasta 8 milímetros (mm), mientras que en la región de Valparaíso podrían presentarse tormentas con lluvias de 20 mm.

Primeras lluvias en Valparaíso

Leyton comenzó señalando que frente a la costa de la zona centro existe un "área nubosa que ha estado circulando, y que no se está desplazando significativamente".

Esa área nubosa "es lo que nos va a traer las primeras novedades hacia el fin de semana", indicó, refiriéndose a las lluvias que se esperan "no solamente en Santiago, sino que en la costa".

Las precipitaciones llegarán, en primer lugar, a sectores de todo el litoral de la región de Valparaíso, en donde incluso se podrían registrar tormentas.

El meteorólogo agregó que se estiman hasta 20 milímetros de agua durante el evento, que comenzará al amanecer, entre las 07:00 y 08:00 horas, hasta la mitad de la tarde, entre las 16:00 y 17:00 horas.

"Así que mucha atención, porque no es un sistema despreciable para lo que es la costa", advirtió Jaime Leyton.

Lluvia en Santiago

El experto continuó señalando que entre las 17:00 y 18:00 horas del sábado las lluvias llegarán a la Región Metropolitana.

"Precipitaciones en distintos sectores y de diversa intensidad. También se va a manifestar con nieve en los sectores de cordillera", agregó.

"Las provincias de Talagante, Melipilla y del Maipo van a recibir precipitaciones casi en su totalidad. Más dispersas en la provincia de Santiago, principalmente desde el centro de la ciudad hacia el poniente y sur poniente", pronosticó.

Leyton aclaró que en el sector oriente caerá muy poca agua, prácticamente 0 milímetros. Sin embargo, en el poniente alcanzará los 8 milímetros.

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