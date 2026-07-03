Famosa tienda deportiva abre sus puertas este viernes en Osorno: ¿En qué parte está ubicada?

03 jul. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 3 de julio, a las 12:00 horas, la gigante francesa Decathlon abre oficialmente las puertas de su primera sucursal en la ciudad de Osorno.

La cita es en el centro comercial Cenco Osorno, donde se prepara una jornada inaugural con actividades, experiencias y sorpresas especiales para quienes lleguen temprano a conocer el nuevo espacio.

Los detalles de la apertura

Ubicada estratégicamente en el nivel 3 del mall, la nueva tienda tiene una superficie de más de 1000 metros cuadrados. En este amplio espacio, los visitantes encontrarán una robusta propuesta multideportiva que cubre más de 65 disciplinas, con una selección especialmente pensada para las necesidades y el clima de la zona.

La oferta de Decathlon en Osorno pondrá un foco muy fuerte en los deportes que apasionan a los habitantes de la región, tales como:

Trekking y montaña : Equipamiento técnico para explorar los paisajes locales.

: Equipamiento técnico para explorar los paisajes locales. Actividades Outdoor y Ciclismo : Todo lo necesario para las rutas del sur.

: Todo lo necesario para las rutas del sur. Deportes de Invierno y Running: Ropa y accesorios tecnológicos para mantenerse activos bajo cualquier condición climática.

El objetivo de la marca es democratizar el acceso al deporte a través de productos técnicos, innovadores y, sobre todo, accesibles para personas de todos los niveles, desde principiantes hasta deportistas de alto rendimiento.

Imagen de la tienda Decathlon / Cedida

Compromiso con el ecosistema deportivo local

Con esta inauguración, la compañía alcanza un hito importante en su plan de crecimiento en el país: "El sur de Chile tiene una identidad profundamente ligada al deporte y la vida al aire libre, por lo que estar presente en Osorno representa un paso muy importante para Decathlon", destacó Jon Hernáez, CEO de la tienda.

"Queremos aportar al desarrollo del ecosistema deportivo local, acercando una propuesta multideportiva pensada para las necesidades de la zona", sostuvo.

Hernáez también detalló el crecimiento de la firma, indicando que "con esta apertura alcanzamos las 16 tiendas en el país y reforzamos nuestra presencia en el sur de Chile".

El inicio de la expansión del 2026

La llegada a Osorno no es un hecho aislado, sino el puntapié inicial de una fuerte estrategia de expansión de Decathlon en el sur de Chile programada para este año 2026. A esta apertura se sumarán próximamente los nuevos locales confirmados en las ciudades de Valdivia y Temuco.

De esta manera, la multinacional reafirma su compromiso de promover un estilo de vida activo y saludable, combinando una experiencia de compra especializada con el desarrollo de comunidades deportivas en todo el territorio nacional.

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