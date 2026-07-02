Conocida cadena de hamburguesas aterriza en Viña del Mar: ¿En qué sector está ubicado su local?

02 jul. 2026 - 11:52 hrs.

La oferta gastronómica de Viña del Mar suma un nuevo y potente protagonista. Streat Burger, la reconocida cadena chilena que este año celebra una década de trayectoria, inauguró su primer local en una ciudad fuera de la Región Metropolitana (sin considerar los puntos en carretera).

Con este hito, la marca da un paso clave en su plan de crecimiento, alcanzando un total de 24 restaurantes a nivel nacional.

El nuevo punto de encuentro requirió una importante inversión, demostrando la fuerte apuesta de la compañía por el desarrollo económico y comercial de la región de Valparaíso.

Una ubicación estratégica y un espacio para compartir

El flamante restaurante está estratégicamente ubicado en el Mall Espacio Urbano de avenida Benidorm 961 (local 47-48). Este nuevo espacio se diseñó meticulosamente para ofrecer un ambiente cómodo, moderno y relajado, ideal para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

La llegada a Viña del Mar no es una coincidencia, sino una respuesta al dinamismo de la zona. En esta línea, Javier González, Gerente General de Streat Burger, destacó la relevancia de este gran paso.

"Viña del Mar cuenta con una sólida cultura gastronómica y un gran movimiento durante todo el año, por lo que estamos muy entusiasmados de acercar nuestras burgers tanto a sus habitantes como a quienes visitan la ciudad. Esta apertura reafirma nuestro objetivo de seguir creciendo y consolidando la presencia de Streat Burger en las ciudades más importantes de Chile", sostuvo.

Con esta apertura, Streat Burger se consolida en la región. Ahora, la marca expande su alcance directamente al corazón urbano y turístico de una de las ciudades más activas del país.

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