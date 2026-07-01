Frente al Centro de Justicia: Así es "San Ignacio", el megaproyecto con 15 edificios que se construirá en Santiago Centro

01 jul. 2026 - 13:54 hrs.

Inmobiliaria Constructora Nacional (Inconac), perteneciente al Grupo Errázuriz, desarrollará un nuevo proyecto mixto en pleno Santiago Centro. La iniciativa se emplazará en un terreno ubicado frente al Centro de Justicia de Santiago, en el Barrio Huemul, y contempla una inversión de US$120 millones.

El proyecto, bautizado como San Ignacio, combinará desarrollo habitacional con espacios comerciales y de oficinas, en un sector que ha ido ganando protagonismo dentro de la zona poniente del centro capitalino.

Un terreno con historia y 15 edificios de baja altura

La obra se levantará sobre un paño de 33.500 metros cuadrados, con 109.299 metros cuadrados construidos. En total, contempla 15 edificios de baja altura —de cinco pisos cada uno— que sumarán 1.065 departamentos, con tipologías de estudio, uno y dos dormitorios, pensadas para segmentos medios, según constató Pulso.

El terreno está delimitado por las calles San Ignacio, Bío Bío, Lord Cochrane y Centenario. Actualmente existen ahí dos construcciones que en el pasado funcionaron como una planta de refinería de azúcar, de un total de 21 edificaciones que había originalmente en el predio.

Ambas estructuras fueron declaradas inmuebles de conservación histórica y serán rescatadas para darles un uso comercial abierto al público, como parte del diseño del nuevo proyecto.

Ocho años de tramitación y una construcción por etapas

La gestión de San Ignacio tomó ocho años debido a las exigencias normativas del sector. Actualmente ya cuenta con todos los permisos necesarios y más del 70% del terreno está liberado para el inicio de las obras.

La construcción se ejecutará por fases, partiendo con los dos primeros edificios. Se estima que la primera etapa esté lista en 2028, mientras que el desarrollo completo del proyecto podría extenderse entre 5 y 10 años, dependiendo del ritmo de avance.

El inicio formal de las ventas de San Ignacio está programado para comienzos de julio de este año, hito que la inmobiliaria coordinará con su estrategia de difusión.

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