"Me di cuenta que la amo caleta": Rai Cerda se quebrará en pantalla al recordar a Faloon Larraguibel en Volverías con tu ex? 2

01 jul. 2026 - 14:46 hrs.

"Volverías con tu ex? 2", el exitoso reality de Mega, tendrá esta noche uno de sus capítulos más emotivos hasta ahora. Raimundo Cerda, quien desde su ingreso al encierro ha mantenido bajo control sus sentimientos por Faloon Larraguibel, finalmente no logrará contenerlos más y se quebrará por completo frente a sus compañeros de casa.

La confesión que lo delató

Todo partirá en una conversación entre Raimundo y Nicolás Solabarrieta, donde el chico reality dejará al descubierto el verdadero motivo que lo llevó a sumarse al programa. "Me metí acá para ver qué tanto amo a esta mina, y me di cuenta de que la amo caleta", reconocerá Rai, en una frase que confirma lo que muchos sospechaban: pese al tiempo transcurrido, Faloon sigue muy presente en su cabeza.

El llanto que nadie esperaba

El golpe emocional más fuerte llegará recién a la mañana siguiente. Sin ningún aviso previo, Raimundo romperá en un llanto desconsolado al recordar a su expareja, abrazado a Kaoto, sin poder detener las lágrimas durante varios minutos.

"Nunca me había sentido así, no lloro nunca", confesará mientras intenta secarse la cara, en una escena que promete remecer a la audiencia del programa.

Kaoto, quien estará junto a él en ese momento, lo contendrá con calma: "Tranquilo, yo estoy acá. Hasta que llegó el día dé…", como si de alguna forma ya intuyera que ese desahogo, después de tantos días guardándose las emociones, era cuestión de tiempo.

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Toda la casona se vuelca a apoyarlo

La escena no pasará inadvertida para el resto de los participantes. Guarén, Luli y varios de sus compañeros se acercarán a intentar consolarlo, aunque el rubio seguirá visiblemente afectado y le costará recuperar la calma. Entre todos tratarán de darle ánimo y hacerle ver que no tiene nada de malo mostrar ese lado más vulnerable.

"Después de esta llorada que fue potente estarás mucho más calmado", le dirá Christopher Peral, mientras que Guarén le recomendará dejar de culparse y de sobreanalizar constantemente su exrelación con Faloon.

Pero ni los consejos de sus compañeros lograrán calmarlo del todo: ya en la ducha, Raimundo seguirá llorando en silencio, a solas con sus pensamientos.

Del llanto a la tensión: se viene un duelo decisivo

La emoción le dará paso rápidamente a la adrenalina. Este capítulo también marcará uno de los momentos más decisivos de la temporada, con el esperado duelo de eliminación entre las duplas de Raimundo Cerda y Sofía Latorre, contra Estefi Marquis y Kaoto. Un cruce que remecerá por completo la casona y que dará inicio a un nuevo ciclo del programa: el duelo de exparejas.

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