Conmoción en Hollywood: Famoso actor de la saga "Arma Mortal" revela que padece grave enfermedad

01 jul. 2026 - 15:41 hrs.

El icónico actor estadounidense Danny Glover, mundialmente reconocido por su inolvidable papel del detective Roger Murtaugh en la saga de acción "Arma Mortal", conmovió a la industria cinematográfica y a sus millones de seguidores.

Lo anterior fue al revelar públicamente que convive con la enfermedad de Alzheimer. A sus 79 años, el intérprete decidió romper el silencio y compartió detalles de su diagnóstico, además de su firme actitud frente al futuro.

El origen del diagnóstico

Los primeros síntomas de alerta aparecieron en 2022, llamando la atención de su círculo más íntimo debido a inusuales olvidos en detalles cotidianos.

Tras someterse a evaluaciones médicas, recibió el diagnóstico oficial de Alzheimer en 2023, apenas unos meses después de haber sido condecorado por la Academia de Hollywood con el prestigioso Premio Humanitario Jean Hersholt en la antesala de los Premios Oscar.

A pesar de que la enfermedad neurodegenerativa ha comenzado a generar impactos progresivos en su memoria, en su fluidez al hablar y en sus capacidades motrices, el actor insiste en mantener el optimismo.

"Todavía no lo asimilo del todo en mi mente. Puedo vivir con esto, en cierto sentido. Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán", declaró.

AFP

Una red de apoyo incondicional y hábitos saludables

Para sobrellevar este difícil proceso, Glover estableció su residencia en San Francisco (California), dentro de un hogar histórico que habita desde hace cinco décadas. Allí lo cuidan diariamente su hermano menor, Marty, y su única hija, Mandisa Glover, de 50 años.

Su descendiente asumió un rol activo en la organización y contención de su padre. En la entrevista, detalló la importancia de visibilizar la dolencia de forma honesta, cortando de raíz las especulaciones de la prensa.

"Creo que es muy importante que él controle su propio relato y de la historia de su vida. No quiero ser una persona deshonesta y decir que todo está bien cuando no es así", admitió.

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