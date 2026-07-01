Luto en la música: Fallece Manolo Arjona, integrante histórico de Locomía, a los 58 años

01 jul. 2026 - 10:52 hrs.

El mundo de la música en español se viste de luto. Manolo Arjona, uno de los rostros más emblemáticos y fundadores de la época dorada de Locomía, falleció de forma repentina a los 58 años de edad.

La inesperada noticia causó una profunda conmoción tanto entre los seguidores de la mítica agrupación de los abanicos como en el entorno artístico que compartió escenarios con él durante su etapa de mayor esplendor.

El deceso ocurrió durante la madrugada de este miércoles en su domicilio de Viladecans, en la provincia de Barcelona, localidad en la que el artista residía desde hacía bastantes años, informó La Vanguardia.

Según trascendió, Arjona pasó las horas previas a su muerte dedicado de lleno a una de sus grandes pasiones personales: la pintura. Posteriormente, se retiró a descansar y ya no volvió a despertarse. Sus restos mortales serán velados en el tanatorio Àltima de la misma localidad de Viladecans.

El adiós de sus compañeros y el legado de Locomía

La partida del músico ha generado reacciones inmediatas. Su excompañero de formación, Luis Font, fue uno de los primeros en dedicarle un emotivo mensaje a través de las redes sociales para despedirlo: “Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones”.

Manolo Arjona fue fundamental en el nacimiento y la explosión internacional de Locomía. El concepto, originado en la isla de Ibiza a finales de los años ochenta, revolucionó la escena musical y estética de la época.

Junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, Arjona ayudó a forjar la identidad visual que caracterizó al grupo: los trajes de amplias e imponentes hombreras, las coreografías perfectamente sincronizadas y el uso de los gigantescos abanicos que se convirtieron en un fenómeno de la cultura pop.

Manolo Arjona / Facebook

Un fenómeno que cruzó fronteras

Con el lanzamiento del exitoso álbum Taiyo en 1990, Locomía alcanzó la cumbre del éxito no solo en España, sino de forma masiva en varios países de Latinoamérica. Temas inolvidables como "Locomía", "Rumba, Samba, Mambo" o "Gorbachov" los posicionaron en los primeros lugares de las listas de popularidad.

Arjona permaneció ligado directamente al grupo hasta el año 2000. Tras un tiempo alejado del foco mediático y llevando una vida más discreta, volvió atraído por el magnetismo de la banda.

En 2007 se reunió nuevamente con Xavier Font para una gira internacional que avivó la nostalgia de miles de fanáticos, y en 2011 impulsó un nuevo regreso junto a integrantes como Ricky Arenas, Félix Montás y Ferry Frías para mantener vivo el espíritu original.

Su figura había vuelto a cobrar relevancia en tiempos recientes debido al estreno de diversos documentales y producciones audiovisuales (como la película Disco, Ibiza, Locomía) que repasaban el impacto cultural de la banda.

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