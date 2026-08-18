"Cuando uno tiene un auto de alta gama, no te das cuenta": La llamativa explicación de Ivette Vergara tras conducir a 161 km/h
- Por Ariel Araya
El episodio que protagonizó Ivette Vergara al volante todavía da que hablar. La periodista fue detenida luego de que se le sorprendiera conduciendo a 161 km/h por la Costanera Norte.
Tras quedar en libertad, la comunicadora se mostró molesta ante la prensa por la cobertura que se le dio a su caso. Ahora volvió a hablar, pero esta vez lo hizo mucho más tranquila e hizo un mea culpa.
"Yo cometí un error y me hago cargo"
"Nadie espera pasar en un calabozo o que te saquen esposada, pero son cosas que pasan cuando uno se equivoca", señaló Vergara en conversación con Canal 13. "Yo cometí un error y me hago cargo. Ahora, si fue proporcional o no, fue decisión del fiscal", agregó.Ir a la siguiente nota
La periodista explicó que no sabía sobre la nueva ley por conducción temeraria: "Cualquier ciudadano está expuesto a que te pase eso, sobre todo ahora con la nueva ley que transforma el exceso de velocidad en un delito y te puedes ir detenido".
La mamá de Nicolás Solabarrieta relató sus horas en el calabozo, asegurando que no estaba sola. "No fui la única, había más de ocho personas por la misma infracción, estábamos todos sorprendidos porque no sabíamos de la nueva ley", sostuvo.
"Qué pena ser yo el ejemplo, pero con ley o sin ley, el exceso de velocidad siempre va a ser un peligro", sentenció.
"Cuando uno tiene un auto de alta gama..."
Posteriormente, a la comunicadora se le consultó por qué iba tan rápido por la autopista, entregando una llamativa respuesta sobre su conducta.
"Soy súper honesta: cuando uno tiene un auto de alta gama, la verdad es que no te das ni cuenta de la velocidad", explicó.
"Yo he andado a 90 o 100 km/h por la Costanera Norte y te pitean, porque es como ir a 2 km/h. Yo creo que hoy se conduce mucho más rápido y uno pierde las proporciones. Fue un error y yo lo acepto", sentenció.
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