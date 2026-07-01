Muere Victor Willis, cantante principal de Village People y voz de "Y.M.C.A."

01 jul. 2026 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Victor Willis, cantante principal y miembro fundador de Village People, murió a los 75 años tras enfrentar una enfermedad. El artista fue la voz de algunos de los mayores éxitos de la agrupación, entre ellos "Y.M.C.A.", "Go West", "Macho Man" e "In The Navy".

La noticia fue confirmada por el propio grupo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde también solicitaron respeto por la privacidad de la familia del músico.

"Breve pero agresiva enfermedad

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Victor Willis, vocalista de Village People. Victor falleció el lunes 30 de junio de 2026 tras una breve pero agresiva enfermedad. Solicitamos respeto a su privacidad", señaló la banda.

De momento, no se han entregado mayores detalles sobre la enfermedad que provocó la muerte del cantante.

Una de las grandes voces de la música disco

Willis fue uno de los miembros originales de Village People y alcanzó fama mundial a fines de la década de 1970 gracias a canciones que marcaron la historia de la música disco. Además de ser el vocalista principal, también fue coautor de varios de los mayores éxitos del grupo.

Según consignó ABC, el artista abandonó la banda en 1980, pero años más tarde protagonizó una importante batalla judicial que le permitió recuperar los derechos de autor de canciones como "Y.M.C.A.", "Go West" e "In The Navy". En 2017 regresó a Village People y retomó su rol como cantante principal en las giras internacionales.

En los últimos años, Village People volvió a la actualidad por el uso de "Y.M.C.A." en actos políticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una situación que generó debate entre seguidores de la banda y el propio Willis.

Pese a esas controversias, el legado del cantante permaneció intacto. En 2020, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incorporó "Y.M.C.A." al Registro Nacional de Grabaciones, reconociendo su importancia cultural, histórica y artística, consolidando la canción como uno de los mayores clásicos de la música disco.

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