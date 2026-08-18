Alcaldesa de Tocopilla reporta que habría tres personas desaparecidas: "Esperemos que dentro de la emergencia sean encontradas"

18 ag. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

La emergencia desatada por el aluvión en Tocopilla sumó un antecedente preocupante en medio del despliegue de las autoridades. En conversación con Meganoticias, la alcaldesa de la comuna, Ljubica Kurtovic, aseguró que habría tres personas desaparecidas.

"Todavía no tenemos un balance preciso. Hay desaparecidas tres personas; esperemos que dentro de la emergencia sean encontradas. No tengo información precisa, solamente el caos de las personas. Yo estaba en un punto de encuentro y ahí me informaron, no hay nada oficial", advirtió la jefa comunal respecto a los reportes preliminares que maneja el municipio, mientras personal de emergencia se encuentra desplegado en la comuna.

No se ha comunicado con el Presidente ni con ministros

Además, la alcaldesa confirmó que se declaró Alerta Roja para la zona con el fin de movilizar recursos estatales de reconstrucción, aunque dejó al descubierto la falta de coordinación directa con el Gobierno Central en medio del despliegue de rescate.

La jefa comunal detalló que, hasta el momento, las únicas gestiones del municipio han sido articuladas con la delegada presencial regional. "Solamente tengo diálogo con la delegada. No he tenido hasta el momento ninguna instancia de conversación (con alguna autoridad del Gobierno Central)", reconoció Kurtovic al ser consultada sobre eventuales contactos con ministros o el Presidente de la República, esperando que la ayuda fiscal fluya una vez superado el primer impacto de la tragedia.

Una ciudad vulnerada y la imprudencia de los vecinos

A juicio de la edil en conversación, el evento meteorológico sobrepasó cualquier preparación previa impulsada en la comuna, señalando que las zonas urbanas del norte no están diseñadas para resistir este volumen de agua. Kurtovic relató que durante los días previos el municipio repartió cortes de nylon para proteger los techos de las viviendas, pero la intensidad del frente dejó la medida preventiva en inútil.

A este factor se sumó la resistencia de parte de la población a acatar los llamados de advertencia. "Cuando veníamos bajando de la quebrada de la 5 de Octubre, le informábamos a los automovilistas que no pasaran porque bajaba mucho barro por la calle O'Higgins, pero recibimos algunos insultos y otros nos chistearon los dedos porque no dimensionan la fuerza de la naturaleza. En este momento lo único que pido es que resguarden sus vidas, lo material da lo mismo", enfatizó.

Albergues al límite y llamados de auxilio

Ante la afectación de viviendas e inundaciones en los sectores bajos, el municipio debió habilitar de urgencia recintos educacionales para recibir a las familias damnificadas.

Ante la consulta sobre la cantidad de personas que han acudido a refugiarse a los refugios, la autoridad comunal fue clara, que de momento no tiene la cifra precisa; sin embargo: “Se están habilitando más salas dentro de los liceos para recibir a más personas”.

Con los cuatro cuarteles de Bomberos locales operando a su máxima capacidad para rescatar a familias atrapadas en los techos de sus casas, la alcaldesa reiteró que la prioridad absoluta de las próximas horas será poner a resguardo la vida de los vecinos, a la espera de que los equipos de rescate puedan acceder a los puntos de mayor destrucción trazados por la bajada de las quebradas.