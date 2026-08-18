Fede Vigevani vuelve a Chile: Conoce cómo comprar las entradas para ver al exitoso youtuber

18 ag. 2026 - 15:33 hrs.

Fede Vigevani prepara su regreso a Chile con un show de alto nivel que dejará sin aliento a sus fanáticos. El exitoso creador de contenido uruguayo presentará su nuevo espectáculo "El Mundo de Fede Vigevani".

¿Cuándo será la presentación de Fede Vigevani?

La cita será el sábado 19 de diciembre en el Claro Arena de Santiago, donde promete llevar a sus personajes desde la pantalla directamente al escenario.

El espectáculo combinará música en vivo, humor, bailarines, desafíos e invitados especiales, además de la participación de Los Vecinos y Club Misterio.

¿Cómo se pueden comprar las entradas?

Para esta nueva visita, la producción estará a cargo de Impronta Music, compañía que trabaja con el creador desde 2017, junto a LOTUS en la producción local.

La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile será el jueves 20 de agosto a las 12:00 horas, mientras que la venta general comenzará el sábado 22 de agosto a la misma hora, a través de Puntoticket.

El éxito de Fede Vigevani

El anuncio de su visita llega después de su exitoso paso por nuestro país en 2025, cuando consiguió llenar cinco funciones del Movistar Arena.

Y el fenómeno no se quedó en Chile. La gira ya suma nueve países y más de 800 mil entradas vendidas, además de presentaciones a recinto lleno en México y Argentina.

Las cifras detrás de Fede también impresionan: acumula más de 76 millones de suscriptores en YouTube, 30 millones en TikTok y 11 millones en Instagram.