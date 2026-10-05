Endurecen requisitos para acceder a libertad condicional: Estos son los principales cambios

05 oct. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que modifica los requisitos para acceder al beneficio de libertad condicional, iniciativa que ahora continuará su tramitación en el Senado.

La propuesta establece que las personas condenadas por determinados delitos graves deberán cumplir una mayor proporción de sus penas antes de poder solicitar este beneficio. Además, incorpora nuevas exigencias para condenados por delitos terroristas y aumenta la participación de las víctimas en el proceso.

El proyecto fue respaldado por la Sala tras la discusión del texto trabajado por la Comisión de Constitución y concluyó así su primer trámite constitucional.

Se deberá cumplir una mayor parte de la condena

Uno de los principales cambios establece que las personas condenadas por determinados delitos graves deberán cumplir tres cuartos de la pena, en lugar de los actuales dos tercios, antes de poder solicitar la libertad condicional.

La medida contempla delitos como parricidio, femicidio, homicidio, robo con homicidio, violación, secuestro, trata de personas y tráfico de drogas, entre otros contemplados en el Código Penal.

En el caso de condenados por determinados delitos cometidos contra integrantes de Carabineros, la PDI, Gendarmería, las Fuerzas Armadas o Bomberos mientras se encontraban cumpliendo sus funciones, la postulación podrá realizarse solo después de cumplir cuatro quintos de la pena.

Además, en estos casos se mantendrá el requisito de contar con una calificación de conducta "muy buena" durante los seis bimestres anteriores a la solicitud.

Nuevas exigencias para delitos terroristas

La iniciativa también establece requisitos específicos para quienes hayan sido condenados por asociación criminal o delitos terroristas. En estos casos, deberán cumplir al menos tres cuartos de la condena antes de solicitar la libertad condicional.

Asimismo, tendrán que demostrar que abandonaron los fines y medios de la organización criminal o terrorista y suscribir una declaración de renuncia al uso de la violencia.

Otro de los cambios apunta a aumentar la participación de las víctimas en el proceso de libertad condicional. La propuesta establece que la Comisión de Libertad Condicional deberá escuchar a la víctima o a sus representantes cuando estos lo soliciten.

Actualmente, esta audiencia tiene carácter facultativo y depende de la existencia de fundamentos especialmente calificados. El proyecto elimina esta condición y establece la obligación de realizarla cuando sea requerida.

¿Qué pasa si una persona vuelve a delinquir?

El proyecto también incorpora nuevas reglas para quienes cometan un delito durante el período en que se encuentran cumpliendo una libertad condicional. Para determinados delitos graves, el tiempo que la persona permaneció bajo este beneficio no será contabilizado como parte de la pena cumplida.

Además, se establece como nuevo requisito para acceder a la libertad condicional no haber recibido una condena en la que se hayan considerado agravantes de reincidencia. Las condenas por cuasidelitos quedarán fuera de esta condición.

La propuesta también obliga a Gendarmería de Chile a elaborar y publicar anualmente un informe estadístico sobre la aplicación del régimen de libertad condicional.

El documento deberá incluir información como el número de beneficios otorgados, los porcentajes de reincidencia después de uno, tres y cinco años, la naturaleza de los nuevos delitos y el tiempo transcurrido entre la entrega del beneficio y una nueva condena.

Una vez que la iniciativa sea publicada como ley, se establece un plazo de seis meses para realizar las adecuaciones necesarias al reglamento sobre libertad condicional.

Proyecto continuará su trámite en el Senado

Durante el debate en la Cámara, quienes respaldaron la iniciativa destacaron que esta no aumenta las penas de los delitos, sino que exige cumplir una mayor proporción de la condena antes de solicitar la libertad condicional.

También se valoraron las nuevas exigencias para delitos contra funcionarios policiales, integrantes de las Fuerzas Armadas y Bomberos, además de la participación de las víctimas.

En tanto, otras intervenciones cuestionaron que el endurecimiento de estos requisitos permita por sí solo reducir los delitos violentos y plantearon la necesidad de fortalecer la reinserción social, mejorar las condiciones del sistema penitenciario y avanzar en medidas basadas en evidencia.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto deberá continuar ahora su discusión en el Senado.