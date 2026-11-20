20 nov. 2026 - 15:03 hrs.

Un esquiador francés de 39 años sobrevivió a una dramática experiencia luego de quedar atrapado durante 35 horas bajo la nieve en los Alpes franceses, tras ser arrastrado por una avalancha que lo hizo caer en una profunda grieta de hielo.

Se trata de Emeric Ossatte, quien sufrió una fractura de fémur y lesiones por congelamiento en ambos pies. Sin señal telefónica y expuesto a temperaturas extremas, permaneció más de un día esperando que los equipos de emergencia lograran encontrarlo.

Sin embargo, tras ser rescatado, el deportista sorprendió al revelar que no piensa abandonar su pasión por la montaña.

¿Cómo ocurrió el accidente en los Alpes franceses?

El accidente ocurrió en el valle de Ambin, en el departamento de Saboya, al sureste de Francia. Ossatte había pasado la noche anterior en un refugio y, durante la mañana siguiente, retomó su recorrido por una pendiente cubierta de nieve.

Mientras avanzaba, una placa de nieve se desprendió y provocó una avalancha que lo arrastró varios metros hasta hacerlo caer en una grieta del glaciar: "Intenté frenar la caída, pero fui arrastrado con el alud y terminé dentro de la grieta", relató el esquiador en una entrevista con el medio francés RMC.

El impacto le provocó una fractura en el fémur y lo dejó parcialmente inmovilizado. Aunque consiguió liberar parte de su cuerpo, no pudo salir de la cavidad por sus propios medios.

En medio de la emergencia, intentó utilizar su teléfono celular para comunicarse con los servicios de rescate. No obstante, realizó cerca de diez intentos de llamada sin éxito debido a la falta de señal.

Así fueron las 35 horas que permaneció atrapado

Sin posibilidad de desplazarse y con temperaturas extremadamente bajas, Ossatte comprendió que debía esperar hasta que alguien pudiera localizarlo: "Me quedé ahí con la esperanza de que alguien avisara a los rescatistas", contó.

La primera noche fue especialmente difícil debido al dolor de sus lesiones, el frío y la incertidumbre sobre cuánto tiempo tendría que permanecer en esas condiciones.

Más de un día después, integrantes de la Compañía Republicana de Seguridad de los Alpes (CRS), unidad especializada de la Policía Nacional francesa, iniciaron un operativo de búsqueda que incluyó recorridos en helicóptero.

Desde el interior de la grieta, el hombre escuchó el ruido de la aeronave e intentó llamar la atención de los equipos mediante gritos. Sin embargo, la nieve que cubría la abertura dificultaba que pudieran escucharlo desde la superficie.

Finalmente, los rescatistas consiguieron despejar parte de la cavidad y escucharon sus llamados de auxilio, confirmando que permanecía con vida. Después de aproximadamente 35 horas atrapado, fue evacuado y trasladado para recibir atención médica.

"Volveré sin dudas": la decisión del esquiador tras ser rescatado

Pese a la gravedad del accidente y las lesiones que sufrió, Emeric Ossatte aseguró que no tiene intenciones de dejar los deportes de montaña.

"Es un imán, un espacio de libertad donde me siento bien. Volveré sin dudas en cuanto pueda", afirmó tras ser rescatado.

El francés también agradeció a los equipos que participaron en el operativo y aprovechó su experiencia para recordar la importancia de revisar los pronósticos meteorológicos, conocer las condiciones de la nieve y extremar las precauciones antes de realizar actividades en zonas de alta montaña.