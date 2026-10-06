Hasta 8 horas sin servicio: Estas son las 8 comunas con cortes de luz programados para este martes en la RM

06 oct. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que ocho comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados para este martes 6 de octubre. Las interrupciones en el suministro obedecen a trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica, los que en algunos sectores se podrán extender hasta por ocho horas.

Según lo detallado por la compañía, las suspensiones afectarán a sectores de comunas como Quinta Normal, Maipú, La Florida, Macul, Santiago, Las Condes, Providencia y Pudahuel (esta última con tres sectores involucrados).

En caso de emergencias o dudas sobre las zonas específicas de cada cuadrante, Enel mantiene habilitados sus canales de atención digital y telefónica para recibir consultas o reclamos.

¿Qué comunas tienen cortes de luz este martes?

A continuación, revisa el detalle de las ocho comunas y los horarios en que se registrarán los cortes de luz programados para este martes 6 de octubre en la Región Metropolitana:

Quinta Normal (desde las 10:30 a las 16:30 horas)

Pudahuel - Sector 1 (entre las 09:30 y las 15:30 horas)

Pudahuel - Sector 2 (desde las 10:00 a las 16:00 horas)

Pudahuel - Sector 3 (entre las 10:30 y las 16:30 horas)

Maipú (desde las 10:00 a las 13:00 horas)



La Florida (entre las 10:30 y las 17:30 horas)



Macul (desde las 10:00 a las 18:00 horas)



Santiago (entre las 10:00 y las 16:00 horas)



Las Condes (desde las 10:00 a las 16:00 horas)

Providencia (entre las 11:30 y las 13:30 horas)

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