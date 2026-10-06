Hasta 8 horas sin servicio: Estas son las 8 comunas con cortes de luz programados para este martes en la RM
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó que ocho comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados para este martes 6 de octubre. Las interrupciones en el suministro obedecen a trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica, los que en algunos sectores se podrán extender hasta por ocho horas.
Según lo detallado por la compañía, las suspensiones afectarán a sectores de comunas como Quinta Normal, Maipú, La Florida, Macul, Santiago, Las Condes, Providencia y Pudahuel (esta última con tres sectores involucrados).
En caso de emergencias o dudas sobre las zonas específicas de cada cuadrante, Enel mantiene habilitados sus canales de atención digital y telefónica para recibir consultas o reclamos.Ir a la siguiente nota
¿Qué comunas tienen cortes de luz este martes?
A continuación, revisa el detalle de las ocho comunas y los horarios en que se registrarán los cortes de luz programados para este martes 6 de octubre en la Región Metropolitana:
Quinta Normal (desde las 10:30 a las 16:30 horas)
Pudahuel - Sector 1 (entre las 09:30 y las 15:30 horas)
Pudahuel - Sector 2 (desde las 10:00 a las 16:00 horas)
Pudahuel - Sector 3 (entre las 10:30 y las 16:30 horas)
Maipú (desde las 10:00 a las 13:00 horas)
La Florida (entre las 10:30 y las 17:30 horas)
Macul (desde las 10:00 a las 18:00 horas)
Santiago (entre las 10:00 y las 16:00 horas)
Las Condes (desde las 10:00 a las 16:00 horas)
Providencia (entre las 11:30 y las 13:30 horas)
Leer más de
Notas relacionadas
- Hasta 7 horas sin servicio: Estas son las 8 comunas con cortes de luz programados para este lunes en la RM
- Hasta 7 horas sin servicio: Estas son las 4 comunas con cortes de luz programados para este domingo en la RM
- Hasta 8 horas sin suministro: 2 comunas tendrán cortes de luz este sábado 3 de octubre en la Región Metropolitana