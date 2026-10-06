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Hasta 8 horas sin servicio: Estas son las 8 comunas con cortes de luz programados para este martes en la RM

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que ocho comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados para este martes 6 de octubre. Las interrupciones en el suministro obedecen a trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica, los que en algunos sectores se podrán extender hasta por ocho horas.

Según lo detallado por la compañía, las suspensiones afectarán a sectores de comunas como Quinta Normal, Maipú, La Florida, Macul, Santiago, Las Condes, Providencia y Pudahuel (esta última con tres sectores involucrados).

En caso de emergencias o dudas sobre las zonas específicas de cada cuadrante, Enel mantiene habilitados sus canales de atención digital y telefónica para recibir consultas o reclamos.

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¿Qué comunas tienen cortes de luz este martes?

A continuación, revisa el detalle de las ocho comunas y los horarios en que se registrarán los cortes de luz programados para este martes 6 de octubre en la Región Metropolitana:

Quinta Normal (desde las 10:30 a las 16:30 horas)

Pudahuel - Sector 1 (entre las 09:30 y las 15:30 horas)

Pudahuel - Sector 2 (desde las 10:00 a las 16:00 horas)

Pudahuel - Sector 3 (entre las 10:30 y las 16:30 horas)

Maipú (desde las 10:00 a las 13:00 horas)


La Florida (entre las 10:30 y las 17:30 horas)


Macul (desde las 10:00 a las 18:00 horas)


Santiago (entre las 10:00 y las 16:00 horas)


Las Condes (desde las 10:00 a las 16:00 horas)

Providencia (entre las 11:30 y las 13:30 horas)

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