Juan Pedro Verdier y Karen Paola enfrentaron complicado momento de salud: Terminaron juntos en urgencias

27 jun. 2026 - 16:31 hrs.

Juan Pedro Verdier y Karen Paola generaron preocupación entre sus seguidores luego de atravesar complicados días de salud que los llevaron a acudir nuevamente a un centro asistencial.

El exintegrante de “Mundos opuestos” había encendido las alertas tras compartir registros desde una clínica, donde fue atendido por un cuadro respiratorio. Tras ser diagnosticado de neumonía atípica y recibir el alta médica, no mejoró como esperaba y tuvo que regresar a urgencias.

La situación también afectó a Karen Paola, quien comenzó a presentar malestares durante la semana y finalmente acompañó a su pareja a un recinto asistencial. La cantante contó en sus redes sociales que no estaba acostumbrada a sentirse así, ya que normalmente mantiene mucha energía y buen ánimo.

“Lo peor es que me duele hasta la uña, el pelo, todo”, relató la artista, quien posteriormente fue diagnosticada de bronquitis obstructiva.

La pareja pasó una compleja jornada debido a los síntomas, que incluyeron dolor corporal, tos, molestias de garganta y fuertes dolores de cabeza. Según explicó Juan Pedro, ambos tuvieron dificultades para descansar debido al malestar físico.

“Es como si te hubieran apaleado, molestias en todo el cuerpo”, comentó el comunicador al diario Las Últimas Noticias.

Fueron juntos a urgencias

Durante la mañana del viernes, ambos acudieron nuevamente a urgencias en una clínica de la capital, donde permanecieron en salas contiguas y recibieron apoyo con mascarillas de oxígeno mientras eran evaluados por el personal médico.

Tras la evaluación médica, la pareja recibió indicaciones de reposo y tratamiento. Según explicó Verdier, a ambos les recomendaron un tratamiento similar. “Nos recomendaron reposo de cinco días y nos recetaron 90 mil pesos en medicamentos, para cada uno”, señaló.

Además, detalló que la atención médica también implicó gastos adicionales: la consulta de Karen alcanzó los $110 mil y la suya los $180 mil, mientras que el examen de influenza tuvo un valor de $70 mil. Según relató, tras dar negativo en dicho test, les explicaron que este tipo de pruebas tiene una efectividad cercana al 50% y que el cuadro podía corresponder a otro virus similar.

Actualmente, ambos continúan en recuperación y han compartido parte de su experiencia con sus seguidores, quienes les han enviado mensajes de apoyo.