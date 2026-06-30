Revelan la verdadera causa de muerte de Daveigh Chase, actriz de "El Aro": Tenía solo 35 años

30 jun. 2026 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles confirmó la causa oficial de la muerte de la actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por interpretar a Samara Morgan en la película de terror "El Aro". La artista falleció el pasado 16 de junio a los 35 años.

El informe forense contradijo la versión entregada inicialmente por su pareja, Roy Hernandez, quien había señalado que la actriz murió debido a complicaciones derivadas de una meningitis y una infección en la sangre que le provocó un cuadro séptico.

¿Cuál fue la causa de muerte?

De acuerdo con los documentos del médico forense, publicados por AOL, Daveigh Chase falleció a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

El informe también estableció que el consumo crónico de múltiples sustancias contribuyó a su fallecimiento. Pese a ello, la muerte fue clasificada oficialmente como de causa natural.

El informe también estableció que el consumo crónico de múltiples sustancias fue un factor que contribuyó a su fallecimiento. Pese a ello, la causa de muerte fue clasificada oficialmente como natural.

Una carrera que comenzó desde niña

Chase inició su carrera cuando tenía apenas siete años participando en comerciales de televisión y, poco después, obtuvo papeles en series como "Sabrina, la bruja adolescente", "Charmed" y "ER". Su debut en el cine llegó en 2001 con "Donnie Darko", donde compartió pantalla con Jake Gyllenhaal.

Ese mismo año también dio voz a Chihiro en el doblaje en inglés de "El viaje de Chihiro". Sin embargo, fue en 2002 cuando alcanzó fama internacional gracias a dos exitosas producciones: interpretó a Samara Morgan en "El Aro" y prestó su voz a Lilo en la película animada "Lilo & Stitch", personaje que continuó interpretando en secuelas y la serie de televisión de Disney.

Tras el fallecimiento de la actriz, su familia reveló que durante los últimos años enfrentó un complejo escenario personal marcado por problemas de adicción y un distanciamiento con sus cercanos, una situación que terminó afectando profundamente su vida personal y alejándola de la actuación, de la que se retiró de forma silenciosa tras sus últimos trabajos estrenados en 2016.

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