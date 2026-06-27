¿Quién era Ernestina Pais? La exconductora argentina de "Caiga Quien Caiga" que falleció en un accidente ferroviario

27 jun. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

La conductora argentina Ernestina Pais falleció este viernes a los 54 años tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro. La comunicadora conducía su vehículo cuando cruzó las vías en la intersección de las calles Sáenz Peña y Elcano, momento en que fue impactada por un tren. El impacto ocurrió en el lado del conductor y provocó su muerte en el lugar.

Pais fue una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, especialmente por su paso por programas de humor, actualidad y entretenimiento. Nacida el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, inició su carrera como movilera en “La Biblia y el Calefón”, espacio que marcó sus primeros pasos frente a las cámaras.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 2009, cuando asumió la conducción de “Caiga Quien Caiga” (CQC), y se convirtió en la única mujer en liderar el reconocido ciclo argentino. Además, fue panelista de “Mañanas Informales”, junto a Jorge Guinzburg, consolidando una extensa carrera en televisión.

Su trayectoria también estuvo ligada a la radio, donde trabajó en emisoras como Rock & Pop, Vale 97.5 y AM 530. Por su labor recibió distintos reconocimientos, entre ellos un premio Martín Fierro por conducción femenina.

En los últimos años, Ernestina Pais también habló públicamente sobre su experiencia con el consumo problemático de alcohol y su proceso de recuperación. La conductora contó que había logrado dejar de consumir y utilizó su historia para visibilizar el tema como un problema de salud mental.

Horas antes de su fallecimiento, Pais había compartido en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento por las entradas vendidas para la obra de teatro que protagonizaba. La publicación cerraba con una frase que, tras conocerse la noticia, conmovió a sus seguidores: “Gracias, vida”.