Exconductora argentina de "Caiga Quien Caiga" muere en accidente ferroviario: Tren embistió su vehículo

27 jun. 2026 - 02:14 hrs.

La conductora televisiva Ernestina Pais, de 54 años, murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro. El hecho ocurrió cuando conducía y cruzó las vías en la intersección de las calles Sáenz Peña y Elcano con la barrera baja, momento en que el vehículo fue embestido por un tren. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto.

Según informaron las fuentes, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente. En las horas posteriores al hecho circuló un video de una cámara de seguridad de una casa lindera que mostró a la formación arrastrando el vehículo en el que viajaba la conductora. El tren impactó contra la puerta del conductor porque este no pudo frenar a tiempo. Pais era la única ocupante del auto y fue la única víctima del siniestro.

¿Qué se sabe del accidente?

El fuerte choque habría dejado a la conductora con profundas lesiones que en un primer momento complicaron su identificación. Al sospechar que podría tratarse de Pais, agentes policiales se dirigieron a su domicilio en Vicente López para verificar si estaba allí. Su familia llamó a su teléfono, y el celular sonó dentro del vehículo accidentado. Según trascendió, la periodista se dirigía al teatro para participar en una obra cuando ocurrió el accidente.

Fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense informaron que Pais estaba inhabilitada para conducir hasta el 8 de octubre de 2027 por haberse negado a hacerse los controles de alcoholemia. Apenas tres meses antes del fatal accidente, en marzo, la periodista había protagonizado otro incidente vial.

¿Quién fue Ernestina Pais?

Nacida el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, Ernestina Pais comenzó su recorrido profesional como movilera en La Biblia y el Calefón. Entre los hitos de su trayectoria, en 2009 fue la conductora de Caiga Quien Caiga (CQC), y se convirtió en la única mujer en ocupar ese rol en el ciclo. Anteriormente, fue panelista de Mañanas Informales, por Canal 13, junto a Guinzburg.

En radio también dejó una huella importante, obteniendo reconocimientos por su labor, entre ellos un premio Martín Fierro por conducción femenina. Más tarde formó parte de emisoras como Rock & Pop, Vale 97.5 y AM 530.

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En los últimos años, Pais habló públicamente sobre su lucha contra el alcoholismo y defendió la idea de entenderlo como un problema de salud mental. Contó que llevaba más de un año sin consumir alcohol y afirmó: "Fue una situación delicada, pero hoy me lleva a transmitir básicamente esto: se puede". Explicó que durante la pandemia, el encierro y el cierre de su restaurante agudizaron su angustia y encontró en el alcohol una forma de callar ese dolor, y señaló que el consumo problemático comienza cuando una persona deja de decir lo que le está pasando.

Apenas unas horas antes del accidente, Ernestina Pais había publicado en su perfil de Instagram una historia en la que agradecía la cantidad de entradas vendidas para la obra de teatro que protagonizaba, junto a una frase que hoy conmueve a sus seguidores: "Gracias, vida".

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