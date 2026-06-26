Se chilenizó: La comida típica que enamoró a la novia de Alexis Sánchez

26 jun. 2026 - 12:50 hrs.

Mientras disfruta de unas vacaciones familiares junto a Alexis Sánchez en el norte de Chile, la modelo rusa-ucraniana Alexandra Litvinova ha compartido diversos registros de su estadía en el país, dejando en evidencia su admiración por los paisajes nacionales y, especialmente, por una de las preparaciones más tradicionales de la gastronomía chilena.

A través de sus historias de Instagram, la joven de 26 años publicó una fotografía de una bolsa repleta de empanadas, acompañada de una divertida reflexión sobre su afición por este popular plato chileno. La publicación rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la pareja.

"Hago senderismo para poder comer empanadas todos los días"

En una de las imágenes compartidas en sus redes sociales, Alexandra Litvinova mostró varias empanadas recién preparadas y escribió una frase que sacó sonrisas entre sus seguidores.

"I do hiking so after I can eat empanadas every day", escribió en inglés, agregando además la traducción al español: "Hago senderismo para poder comer empanadas todos los días", acompañando el mensaje con un emoji de risa.

La publicación dejó en evidencia que la modelo quedó completamente conquistada por una de las comidas más emblemáticas de Chile, mientras disfruta de sus vacaciones junto al goleador histórico de la selección chilena.

Impresionada con los paisajes y la naturaleza del norte de Chile

Pero las empanadas no han sido el único atractivo que ha cautivado a Alexandra durante su estadía en el país. En las últimas horas, la modelo también compartió registros de una jornada de senderismo, donde se mostró sorprendida por la presencia de enormes cactus y los paisajes cordilleranos.

Posteriormente, publicó una postal de la cordillera acompañada de un mensaje en el que reconoció que extrañará los paisajes chilenos, dando cuenta del cariño que desarrolló por el país durante estas semanas de descanso.

Mientras Alexis Sánchez aprovecha sus vacaciones tras finalizar la temporada en Europa, Alexandra Litvinova ha continuado compartiendo detalles de su experiencia en Chile, publicaciones que han recibido numerosos comentarios de afecto por parte de los seguidores del futbolista y de la pareja.