Bizarrap regresa a las sessions junto a Myke Towers: Esta es la fecha de estreno

23 jun. 2026 - 19:30 hrs.

Bizarrap confirmó oficialmente que el próximo invitado de sus exitosas Music Sessions será el cantante puertorriqueño Myke Towers, una colaboración que venía siendo especulada desde hace meses por los seguidores de ambos artistas.

El anuncio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el encuentro entre dos de los nombres más influyentes de la escena latina actual. La nueva sesión llegará en medio de un gran momento para ambos músicos, que continúan consolidando su presencia a nivel internacional.

¿Cuándo se estrena la Bizarrap Music Session con Myke Towers?

Según confirmó el productor argentino, la nueva Music Session será estrenada este miércoles a través de sus plataformas digitales y canales oficiales.

La colaboración marca el debut de Myke Towers en el popular formato creado por Bizarrap, una serie que ha reunido a artistas de talla mundial y que ha dado origen a algunos de los mayores éxitos de la música en español de los últimos años.

Un estreno en medio del gran momento de Bizarrap

El lanzamiento llega en una etapa especialmente destacada para Bizarrap. Durante los últimos meses, el productor trasandino ha participado en escenarios históricos, ha compartido con reconocidas figuras internacionales y ha continuado expandiendo su proyecto más allá de la música.

Gracias al éxito de sus Sessions, se ha consolidado como uno de los productores más influyentes de la industria musical latina, acumulando miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming.

¿Una de las Sessions más esperadas?

La colaboración con Myke Towers era una de las más solicitadas por los seguidores del productor argentino. Desde hace años, los fanáticos venían especulando sobre un posible trabajo conjunto entre ambos artistas, considerando el impacto que cada uno ha tenido dentro del género urbano.

Por ello, el anuncio rápidamente encendió las expectativas en redes sociales, donde muchos ya la catalogan como una de las Music Sessions más esperadas de los últimos años.

Ahora solo resta esperar al estreno para conocer el resultado de una colaboración que promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de la semana.