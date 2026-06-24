Actriz turca muere a los 35 años: Autoridades investigan supuesta mordida de mono como causa de su fallecimiento

24 jun. 2026 - 11:42 hrs.

La inesperada muerte de la actriz turca Ece Írtem ha causado conmoción entre sus seguidores y el mundo del espectáculo. La intérprete, reconocida por sus participaciones en populares producciones televisivas, falleció a los 35 años apenas un día después de celebrar su cumpleaños.

Si bien los primeros reportes apuntaron a un posible infarto, con el paso de las horas comenzó a surgir una inquietante versión relacionada con un viaje que la actriz habría realizado recientemente al extranjero, lo que ha abierto nuevas interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió realmente con la artista, cuya muerte ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

La actriz murió tras desvanecerse en su domicilio

Ece Írtem era una reconocida actriz de la televisión turca, especialmente conocida por interpretar a personajes en exitosas teleseries de su país. Entre sus papeles más recordados figura el de Feyza/Nilay en la producción Por un amor.

Según los antecedentes difundidos por medios internacionales, la actriz se encontraba junto a su madre en su residencia de Estambul cuando sufrió una repentina descompensación. Tras el llamado a los servicios de emergencia, personal médico acudió al lugar para prestarle asistencia, pero no fue posible salvarle la vida.

La noticia impactó profundamente a sus seguidores, quienes expresaron su pesar a través de redes sociales y recordaron algunos de los momentos más destacados de su carrera.

La versión sobre una mordedura de mono durante un viaje

Con el paso de las horas, comenzó a circular una hipótesis que ha captado la atención de la opinión pública. De acuerdo con diversos reportes, Ece Írtem habría realizado recientemente un viaje a Tailandia, donde presuntamente fue mordida o atacada por un mono.

La información tomó relevancia luego de que trascendiera que la defensa legal de la actriz solicitó que dicha situación fuera considerada dentro de las diligencias investigativas y en el análisis forense correspondiente.

La principal inquietud apunta a una eventual infección o complicación médica derivada de ese incidente. Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial que establezca una relación directa entre la mordedura y el fallecimiento de la intérprete.

¿Cuál fue la causa de muerte de Ece Írtem?

Por ahora, la causa exacta de la muerte de Ece Írtem no ha sido determinada públicamente. Mientras algunas versiones apuntan a un posible problema cardíaco, otras sostienen que las autoridades también están revisando antecedentes médicos vinculados al viaje realizado por la actriz.

Precisamente por la falta de información concluyente, el caso continúa rodeado de incertidumbre. Se espera que los resultados de las pericias y de la autopsia permitan aclarar si existió alguna condición médica previa o si hubo factores externos que pudieron influir en su fallecimiento.

Una muerte que impactó a sus seguidores

Más allá de las distintas teorías que han surgido en torno al caso, la muerte de Ece Írtem ha generado una profunda conmoción entre quienes seguían su carrera artística.

Su partida a una edad tan temprana ha provocado numerosas muestras de afecto y mensajes de despedida en redes sociales, donde fanáticos y colegas han lamentado la pérdida de una actriz que formó parte de exitosas producciones de la televisión turca.

Mientras se esperan antecedentes oficiales que permitan esclarecer lo ocurrido, el caso sigue despertando interés debido a las circunstancias que rodearon los últimos días de vida de la intérprete.