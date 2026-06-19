Muere Alex Bueno a los 62 años: Emblemática voz del merengue y la bachata e intérprete de "Que vuelva"

19 jun. 2026 - 00:46 hrs.

La voz de Alex Bueno se apagó este jueves en Nueva York, Estados Unidos. A los 62 años murió uno de los nombres más reconocidos de la bachata dominicana, un artista que durante más de cuatro décadas marcó generaciones con canciones que cruzaron fronteras y quedaron instaladas en la memoria de miles de seguidores.

La noticia fue confirmada por su equipo a través de redes sociales, donde comunicaron que el fallecimiento ocurrió durante la mañana. “Con nuestro más hondo pesar y el más alto respeto, informamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Alex Bueno, este 18 de junio en la ciudad de New York, a las 9:43 de la mañana”, señalaron en la publicación.

El mensaje también reflejó el impacto de su partida: “Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, agregaron, junto con agradecer “las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor”.

Más de 40 años de carrera

Alejandro Wilberto Bueno López, su nombre real, construyó una trayectoria extensa dentro de la música latina, consolidándose como una de las figuras más importantes de la bachata. Su repertorio dejó éxitos como Colegiala, ¿Quién te riza el pelo?, Qué cara más bonita, Me muero por ella, A donde vayas, La radio, Amor divino, Esa pared y Hijo de Yemayá.

Su historia artística también estuvo marcada por momentos complejos. A lo largo de su vida enfrentó una lucha contra las drogas y el alcohol, etapa que con el tiempo logró superar de forma definitiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Bueno (@alexbuenomundial)

El diagnóstico y las despedidas

Aunque en el comunicado no se detalló la causa exacta de muerte, el fallecimiento ocurre diez meses después de que el cantante fuera diagnosticado con cáncer cerebral, enfermedad que se habría extendido a otras partes de su cuerpo.

La noticia generó inmediatas reacciones en el mundo de la música. Prince Royce expresó: “Mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que en paz descanse”. En la misma línea, Manny Cruz escribió: “Qué tristeza tan grande Dios mío. El Señor lo tenga en la gloria”.

En la despedida pública, su equipo también pidió respeto para su círculo cercano: “Ante este difícil momento, solicitamos respetuosamente comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad”. El mensaje cerró con una última frase: “¡Vete en paz, querido Alex! Tu memoria y tu legado permanecerán vigentes de manera imperecedera en cada uno de nosotros”.