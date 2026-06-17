Preocupación por Luis Miguel: Reportan que fue sometido a operación en Nueva York

17 jun. 2026 - 19:49 hrs.

¿Qué pasó?

La salud de Luis Miguel volvió a generar atención entre sus seguidores luego de que se revelara información sobre una reciente intervención médica del cantante en Estados Unidos.

Según reveló la revista española Semana, el artista permanece internado en un centro asistencial de Nueva York tras someterse a una operación.

La información fue dada a conocer poco más de un mes después de que surgieran rumores sobre un supuesto ingreso hospitalario del intérprete también en la ciudad estadounidense. En aquella ocasión, el cantante no confirmó ni desmintió las versiones.

Qué se sabe sobre su estado de salud

De acuerdo con los antecedentes, Luis Miguel fue intervenido quirúrgicamente y continúa hospitalizado en la Gran Manzana.

Pese a esto, según consignó el medio español "la evolución está siendo plenamente favorable", por lo que el artista podría abandonar el recinto médico una vez que los profesionales de salud determinen que puede recibir el alta.

En tanto, la revista aseguró que, mientras continúa su recuperación, Luis Miguel ha contado con la compañía de su pareja, Paloma Cuevas.

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