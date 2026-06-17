Muere actriz de "El Aro" a los 35 años: "Ayudémosla a encontrar consuelo y paz"

17 jun. 2026 - 15:48 hrs.

La actriz estadounidense Daveigh Chase falleció a sus 35 años en un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue dada a conocer este miércoles por su pareja, Roy Hernandez, quien le indicó al medio TMZ que la actriz había ingresado al recinto médico a principios de este mes aquejada por un cuadro de desnutrición.

Además, se confirmó que el deseso se produjo por complicaciones derivadas de una meningitis.

Los últimos días de la actriz

Ante la compleja situación de salud de Daveigh, su pareja había impulsado una campaña solidaria llamada "Ayudemos a Daveigh a encontrar consuelo y paz", con el objetivo de reunir apoyo para acompañarla durante sus últimos días.

En la descripción de la colecta, explicó: "A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se volvió crítico y los médicos me han dicho que quizás no le quede mucho tiempo".

Además, compartió uno de los deseos que tenía la joven, señalando que "lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices". Y añadió: "ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días".

La trayectoria de Chase

Alcanzó la fama siendo apenas una niña y se convirtió en uno de los rostros infantiles más reconocidos del cine de comienzos de los años 2000.

Uno de sus trabajos más recordados fue prestar su voz a Lilo Pelekai en Lilo & Stitch, película de Disney que con el tiempo se transformó en un clásico para toda una generación.

Su carrera también estuvo marcada por su participación en producciones de gran relevancia.

En 2002 fue la voz de Chihiro en la versión en inglés de El viaje de Chihiro, la premiada cinta de Studio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki. Ese mismo año interpretó a Samara Morgan en The Ring (El aro o La llamada), adaptación estadounidense de la película japonesa Ringu.

Posteriormente, sumó apariciones en cine y televisión, destacando sus papeles en Donnie Darko, donde dio vida a Samantha Darko, y en la serie de HBO Big Love, consolidando una trayectoria que parecía proyectarla como una de las jóvenes promesas de Hollywood.

Sin embargo, con el paso de los años su presencia en la industria comenzó a disminuir. Paralelamente, enfrentó distintos problemas personales que derivaron en episodios judiciales que tuvieron amplia cobertura en Estados Unidos, incluyendo una detención ocurrida en 2017.

En tanto, en los últimos años, reapareció en redes sociales a raíz de un antiguo video relacionado con una fiesta de Sean "Diddy" Combs, en la que el rapero que hoy cargos criminales, le pregunta si iría a una fiesta a Daveigh, quien era todavía una niña.

Todo sobre Famosos