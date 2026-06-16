Reaparece exesposa de Michael Jackson: Así se ve Debbie Rowe a sus 67 años

16 jun. 2026 - 12:21 hrs.

La exesposa de Michael Jackson, Debbie Rowe, volvió a aparecer públicamente en California y llamó la atención por su actual apariencia física.

La mujer, de 67 años, llevaba mucho tiempo alejada de los medios, por lo que sorprendió al mostrar un aspecto muy diferente al de la época en que estuvo vinculada al cantante.

De acuerdo a imágenes difundidas por Daily Mail, a Rowe se le ve con jeans, mocasines y una polera con un mensaje humorístico relacionada a los caballos, además de su cabello con canas.

Su aparición pública se da en medio del éxito que ha tenido la película biográfica del "Rey del Pop", la que ya ha superado los 930 millones de dólares a nivel mundial.

Así se ve Debbie Rowe a sus 67 años

Daily Mail

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El matrimonio de Debbie Rowe y Michael Jackson

Rowe se casó con Michael Jackson en 1996, luego del divorcio del artista con Lisa Marie Presley. La mujer conoció al músico cuando trabajaba para el dermatólogo del cantante, el doctor Arnold Klein.

Con Jackson tuvo dos hijos: Prince, nacido en 1997, y París, en 1999. Poco después, solicitó el divorcio por diferencias irreconciliables.

Tras la separación en el 2000, recibió cerca de 8 millones de dólares y mantuvo un bajo perfil público durante los años siguientes.

En 2001 renunció a la custodia de sus hijos a favor del artista. Más tarde intentó recuperar sus derechos tras las acusaciones contra el cantante, pero no prosperó.