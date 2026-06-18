Daddy Yankee deberá repartir su fortuna con su exesposa tras sufrir revés judicial

18 jun. 2026 - 03:49 hrs.

La disputa judicial entre Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, volvió a dar un giro. Esta vez fue el Tribunal Supremo de Puerto Rico el que cerró una puerta para el cantante, al rechazar su intento de revertir decisiones previas relacionadas con la división de bienes tras su divorcio.

El fallo marca un nuevo revés para Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del artista, en medio de un proceso que mantiene bajo la lupa una fortuna estimada en US$500 millones y que se arrastra tras el fin de casi 29 años de matrimonio.

La disputa por los bienes

El conflicto se centra en la liquidación de la sociedad de bienes gananciales que ambos mantuvieron durante su relación. Según explicó el abogado Pablo Lugo en conversación con el programa Día a Día de Telemundo, el cantante había recurrido primero al Tribunal de Apelaciones tras una resolución desfavorable en primera instancia, pero volvió a perder.

Lejos de detenerse, llevó el caso hasta el máximo tribunal de Puerto Rico, aunque el resultado fue el mismo.

“Yo no sé ni por qué llevaron esos casos a esos extremos porque es patente que ellos estaban casados por sociedad de bienes gananciales, 29 años, y que hay una masa común ahí que ambos tienen derecho”, sostuvo Lugo.

Dentro de ese proceso, Mireddys González pidió una compensación provisional de US$5 millones, además de una mensualidad mientras continúan otros procedimientos vinculados a la separación patrimonial.

Qué viene ahora

La resolución del Tribunal Supremo tiene carácter definitivo para este reclamo, lo que significa que Daddy Yankee ya agotó las instancias legales disponibles para intentar revertir esta parte del proceso.

“Esta decisión es final y firme. Él agotó todos los remedios que la ley le da para no soltarle ni un peso a Mireddys, pero ahora con esta decisión ya sí ella tiene derecho a cobrar de lo que es de ella”, afirmó el abogado.

Pese a este fallo, la batalla legal entre ambos todavía no termina. Aún quedan otros procedimientos pendientes relacionados con la división total de los bienes, por lo que el conflicto sigue abierto y el futuro de la millonaria fortuna aún no está completamente resuelto.

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