Drogas y armas en su departamento: Los problemas de Jesica Cirio, modelo argentina que pasó por Chile

26 jun. 2026 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo y conductora argentina Jesica Cirio volvió a quedar en el centro de la atención luego de que la Justicia encontrara drogas, armas y dinero en efectivo durante un allanamiento realizado en el departamento donde actualmente vive junto a su pareja, Nicolás Trombino.

El procedimiento se llevó a cabo el domingo pasado en un inmueble ubicado en el barrio porteño de Palermo, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucra a su exmarido, Martín Insaurralde.

Lo hallado en el domicilio de Jesica Cirio

Según informó La Nación, durante el operativo personal de Gendarmería encontró dos bolsas con sustancias sospechosas. Una contenía un polvo rosado de 0,83 gramos, que podría corresponder a la droga conocida como tusi o cocaína rosa, mientras que la otra contenía una sustancia granulada de color marrón de 1,57 gramos. Un test preliminar realizado en el lugar dio positivo para cocaína.

Además, en el departamento fueron incautadas una escopeta calibre 12, una pistola Glock calibre 9 milímetros, cargadores, municiones y cerca de US$19.000 en efectivo.

De acuerdo con el citado medio, personas cercanas a la pareja aseguraron que las armas pertenecen a Nicolás Trombino y que cuentan con la documentación correspondiente otorgada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Asimismo, sostuvieron que la droga encontrada sería para consumo personal y pertenecería a la actual pareja de Cirio.

El allanamiento y la investigación

El allanamiento formó parte de una serie de diligencias realizadas en propiedades vinculadas a Jesica Cirio y a su expareja Elías Piccirillo. El objetivo inicial era encontrar dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, computadores y memorias de almacenamiento, aunque el procedimiento terminó con el hallazgo de drogas, armas y dinero.

La investigación se desprende de la causa que analiza el patrimonio del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, luego del escándalo generado por su viaje en un yate de lujo.

En paralelo, la difusión de videos en los que Cirio aparece mostrando fajos de dólares guardados en una propiedad también motivará nuevos peritajes por parte de la Justicia argentina.

Cabe recordar que Jesica Cirio también es conocida en Chile por sus participaciones en programas de televisión y eventos durante los primeros años de su carrera, antes de consolidarse como una de las figuras más populares de la televisión argentina.

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