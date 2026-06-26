Muere futbolista y chico reality Mats Grotenbreg a los 28 años: Fue atropellado por un barco mientras nadaba

26 jun. 2026 - 15:21 hrs.

El mundo de la televisión y el deporte neerlandés está de luto tras la muerte de Mats Grotenbreg, futbolista y concursante del reality show The Bachelorette, quien falleció a los 28 años tras ser atropellado por un barco mientras nadaba.

Según lo reportado por el medio 20 minutos, el fatal accidente ocurrió este jueves 25 de junio en el lago Mookerplas, ubicado en la provincia de Limburgo, en los Países Bajos.

De acuerdo con medios locales, la policía informó que el joven murió en el acto debido al fuerte impacto, por lo que los equipos de emergencia no pudieron hacer nada para salvar su vida.

Un detenido tras la muerte de Mats Grotenbreg

Las autoridades han confirmado además la detención de una persona sospechosa del atropello, mientras se desarrolla una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

La noticia ha generado conmoción en su entorno deportivo. Su antiguo entrenador en el equipo Jonge Kracht de Huissen, Gerrit-Jan Barten, expresó su dolor por lo ocurrido.

“Esto es incomprensible”, señaló Barten. “Mats era un gran tipo. Siempre alegre y disfrutando de la vida”.

Todo sobre Famosos