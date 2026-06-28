"Gracias por ser el mejor papá del mundo": Los comentarios que le dejaron los chilenos a Chayanne por su cumpleaños número 58

28 jun. 2026 - 19:30 hrs.

Este domingo 28 de junio, el cantante puertorriqueño Chayanne celebra su cumpleaños número 58, una fecha que, como ya es tradición, vuelve a generar una ola de saludos y reacciones entre sus millones de seguidores en distintos países, incluido Chile. De hecho, muchos de sus fanáticos lo consideran como el "papá de Chile".

Con una carrera que supera las cuatro décadas, el artista se ha consolidado como uno de los intérpretes latinos más exitosos, gracias a éxitos como Torero, Dejaría Todo, Un Siglo Sin Ti y Tiempo de Vals. Su trayectoria también incluye participaciones en televisión y cine, además de múltiples giras internacionales que lo han mantenido vigente.

En Chile, Chayanne goza de una gran popularidad desde la década de los 90 y ha protagonizado numerosas presentaciones en el país, incluyendo recordados conciertos en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde ha sido ovacionado por el público y reconocido como uno de los artistas internacionales más queridos por los fanáticos.

Los saludos que recibió Chayanne

Como es costumbre, el cantante recibió cientos de saludos en su cuenta de Instagram, instancia que los chilenos aprovecharon para dejarle sus buenos deseos al artista.

"Gracias por ser el mejor papá del mundo mundial, querido Chayanne. Te extrañamos en Chile", "el mejor padre. Todos tus hijos te aman y nosotras también te esperamos en Chile. Saludos desde Maipú", "feliz cumpleaños, mi gran artista, persona de gran corazón, que recibas un año más de bendiciones, alegrías y salud. Te mando un fuerte abrazo", "y nosotras felices de que seas el mejor papá. Saludos desde Santiago de Chile", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el perfil del astro latino.

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