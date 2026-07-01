Los Tres anuncia segundo concierto para celebrar 30 años de su histórico Unplugged: Así puedes comprar entradas

01 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Los Tres agotaron en solo días todas las entradas para su concierto del 14 de noviembre en Movistar Arena, donde celebrarán los 30 años de su histórico Unplugged. La respuesta del público fue tan contundente que miles de personas quedaron sin posibilidad de asegurar un lugar, lo que llevó a la banda a anunciar una segunda y última fecha para el 15 de noviembre en el mismo recinto.

El fenómeno de convocatoria comenzó antes incluso de que se abriera la venta de entradas. La sorpresiva aparición de la banda en la Estación Baquedano del Metro de Santiago, donde cientos de personas fueron testigos de una intervención inédita, se convirtió rápidamente en uno de los momentos musicales más comentados de la temporada y encendió la expectación que después se tradujo en un sold out histórico.

El fenómeno Unplugged

Treinta años después de su grabación para MTV, Los Tres Unplugged sigue siendo una obra esencial de la música chilena. Registrado el 14 de septiembre de 1995 en Miami, el álbum fusionó rock, cueca, bolero, jazz y en un formato que no solo redefinió la historia de la banda, sino que también llevó la identidad musical chilena a escenarios internacionales que hasta entonces parecían lejanos.

El disco trascendió generaciones de una manera que pocos álbumes nacionales han logrado. Canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias décadas de oyentes chilenos volverán a sonar en vivo, en una celebración que promete ser tan emotiva como irrepetible para quienes tengan la oportunidad de estar presentes.

El regreso de este repertorio representa mucho más que un concierto. Es el reencuentro con un trabajo que cambió para siempre la música popular chilena y que, tres décadas después, continúa emocionando con la misma intensidad que cuando fue lanzado, algo que muy pocas obras discográficas pueden sostener con el paso del tiempo.

Con una primera fecha completamente agotada y una demanda que superó todas las expectativas, esta segunda función se perfila como la última oportunidad de ver en directo la celebración de uno de los álbumes más trascendentales del catálogo nacional. Todo indica que el comportamiento de ventas será el mismo que en la primera fecha, por lo que no conviene esperar demasiado.

Así puedes comprar entradas

La preventa de entradas para el concierto del 15 de noviembre se abre el jueves 2 de julio desde las 12:00 horas, con un 20% de descuento pagando con cualquier medio de pago. La promoción es válida por 24 horas o hasta agotar un stock de 3.000 entradas, lo que puede ocurrir antes.

Una vez agotada la preventa, la venta general se abre de forma inmediata. Dado el historial de esta celebración, asegurar el lugar durante la preventa es la decisión más inteligente para no repetir la experiencia de quienes se quedaron fuera de la primera fecha.

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