Los Tres sorprenden en el Metro de Santiago y anuncian show en el Movistar para celebrar los 30 años de su Unplugged

23 jun. 2026 - 17:00 hrs.

El viaje de miles de pasajeros en el Metro de Santiago cambió de ritmo por unos minutos. En plena estación Baquedano, Los Tres aparecieron de forma inesperada para anunciar un concierto que marca su regreso a uno de los escenarios más importantes del país, con una propuesta que revive uno de los capítulos más reconocidos de su historia musical.

La intervención en el sistema de transporte no solo fue un anuncio, sino también una forma de anticipar un espectáculo que conecta directamente con una de las etapas más influyentes de la banda.

Un regreso al espíritu del Unplugged

Los Tres confirmaron su regreso al Movistar Arena con un show programado para el 14 de noviembre de 2026, inspirado en el histórico “Los Tres Unplugged”.

La presentación busca revivir el repertorio acústico que la banda interpretó hace 30 años en el MTV Unplugged, grabado el 14 de septiembre de 1995 en Miami, Florida. Este trabajo marcó un punto de inflexión en su carrera y consolidó su proyección internacional.

Un momento clave en la historia musical de la banda

El registro de 1995 se convirtió en una de las obras más recordadas de Los Tres, en un periodo en que la banda logró consolidar una identidad propia dentro de la escena chilena e internacional.

La mezcla de rock, bolero, jazz, cueca y raíz popular dio forma a un repertorio que trascendió su época y que hoy vuelve a ser el centro de este nuevo espectáculo en vivo.

Venta de entradas

El concierto del 14 de noviembre en el Movistar Arena busca reencontrar al público con un repertorio que ha permanecido vigente a lo largo de los años, convirtiéndose en parte del imaginario musical de distintas generaciones en Chile.

La venta general de entradas comenzará el jueves 25 de junio a las 10:00 horas, exclusivamente a través de Puntoticket.com.

Además, habrá un 20% de descuento con cualquier medio de pago, válido por 24 horas o hasta agotar stock.

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