"Copamiento barrial" en El Bosque y San Ramón: Más de 450 controles y 15 detenidos

13 ag. 2026 - 07:22 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros realizó durante la noche un servicio extraordinario de copamiento preventivo en distintos sectores de El Bosque y San Ramón, en la zona sur de la capital, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir la comisión de delitos.

El operativo se concentró en sectores correspondientes a la 39.ª Comisaría de El Bosque y la 31.ª Comisaría de San Ramón. En el despliegue participaron efectivos del GOPE, Control de Orden Público y personal de la Prefectura Aérea, con apoyo de un helicóptero policial.

En total, se realizaron 316 controles de identidad, 138 controles vehiculares y 13 fiscalizaciones a locales de alcoholes, con lo que se superaron los 450 procedimientos preventivos.

Como resultado, 15 personas fueron detenidas por distintos delitos e infracciones. Entre los casos registrados se encuentran una persona detenida por mantener una orden vigente, otra por porte de arma blanca y dos por hurto.

Además, se registró una detención por infracción relacionada con lotería ilegal y otra por una infracción a la Ley 20.000. También fue detenido un individuo que mantenía una orden vigente y que, además, fue imputado por receptación, infracción a la ley 20.000 y porte de arma de fuego.

Desde Carabineros señalaron que este tipo de despliegues forma parte de los servicios preventivos focalizados que se realizan de acuerdo con el análisis delictual y las necesidades de seguridad de cada sector.

La institución anunció que continuará desarrollando operativos de estas características para fortalecer la seguridad y aumentar la presencia policial en sectores considerados prioritarios.