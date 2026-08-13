Subsidio Eléctrico: ¿Cómo recibirás el beneficio y en cuántas cuotas se descuenta de la luz?

13 ag. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 12 de agosto se dieron a conocer los resultados de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio impulsado para aliviar el impacto en las cuentas de la luz en los hogares más vulnerables del país según el Registro Social de Hogares (RSH).

Tras la confirmación de la nómina de seleccionados, surge la duda entre las familias beneficiadas sobre el mecanismo de pago, las fechas en que se aplicará la rebaja y los montos que figurarán en sus boletas.

¿Cómo se paga el beneficio a los seleccionados?

Un aspecto clave de este subsidio es que no se entrega en dinero en efectivo ni mediante transferencias bancarias.

El beneficio se otorga a través de un descuento directo en la boleta mensual de electricidad. La empresa o cooperativa distribuidora con la que el hogar tiene contratado el servicio aplicará de forma automática la rebaja sobre el saldo total a pagar del periodo.

¿Cuándo y en cuántas cuotas se reflejará el descuento?

La asignación de esta quinta convocatoria contempla la cobertura del segundo semestre de 2026, periodo que abarca desde julio hasta diciembre.

Inicio del beneficio : El descuento comenzará a reflejarse directamente en las boletas a partir de septiembre de 2026 .

: El descuento comenzará a reflejarse directamente en las boletas a partir de . Modalidad de entrega: La rebaja se dividirá y distribuirá en 6 cuotas mensuales, las cuales irán apareciendo progresivamente en la factura según la fecha y ciclo de facturación correspondiente a cada cliente.

¿Cuál es el monto total de descuento que recibirás en tu boleta?

El valor total del aporte depende exclusivamente de la cantidad de integrantes que forman parte del hogar, de acuerdo con la información registrada en el Registro Social de Hogares:

Hogares de 1 integrante : $17.346 de descuento total.

: $17.346 de descuento total. Hogares de 2 a 3 integrantes : $22.548 de descuento total.

: $22.548 de descuento total. Hogares de 4 o más integrantes: $31.224 de descuento total.

Quienes quieran revisar si su hogar está seleccionado en la nómina oficial pueden ingresar con su ClaveÚnica en el sitio web habilitado de Resultados del Subsidio Eléctrico o a la plataforma dedicada al beneficio.

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