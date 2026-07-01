ISP advierte por contenido de redes que enseña a consumir antigripales con alcohol: "Puede provocar daño hepático grave"

01 jul. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una advertencia a la ciudadanía por los riesgos asociados al consumo de alcohol mezclado con medicamentos antigripales en polvo, o con cualquier otro fármaco, una práctica que ha comenzado a difundirse en redes sociales mediante publicaciones y videos de carácter viral.

Según explicó el organismo, aunque este tipo de contenidos puede incentivar conductas peligrosas, especialmente entre los más jóvenes.

¿Por qué es peligrosa esta combinación?

El ISP recordó que "los antigripales en polvo contienen, entre otros ingredientes, paracetamol, un medicamento que, si se utiliza en dosis superiores a las recomendadas, o de forma inadecuada, puede provocar daño hepático grave y otras complicaciones".

En ese contexto, el organismo advirtió que "en adultos sanos, el límite máximo recomendado de paracetamol es de 4 gramos diarios. El consumo de alcohol constituye por sí mismo un factor de riesgo para daño hepático, por lo que su combinación con paracetamol, incluso en el rango posológico habitual, incrementa significativamente la probabilidad de efectos tóxicos en el hígado".

Mayor riesgo entre jóvenes

El organismo explicó que, al tratarse de medicamentos que no requieren receta médica, "existe un mayor riesgo de uso indebido, particularmente en poblaciones más jóvenes, quienes pueden verse influenciados por desafíos o contenidos virales en plataformas digitales".

Por ello, el Instituto de Salud Pública hizo un llamado a no replicar este tipo de publicaciones ni experimentar con estas prácticas.

"El uso de medicamentos debe realizarse siempre de acuerdo con las indicaciones autorizadas y de la forma recomendada, con el objetivo de resguardar la salud", concluye.