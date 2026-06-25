Revolución en la detección del cáncer de próstata: Examen podría evitar miles de biopsias

25 jun. 2026 - 19:00 hrs.

Un innovador método de detección del cáncer de próstata está mostrando resultados prometedores al reducir significativamente la cantidad de biopsias innecesarias que deben enfrentar los pacientes con sospechas de la enfermedad.

La iniciativa, desarrollada por investigadores italianos y denominada PROscreen MRI, incorpora el uso de resonancias magnéticas antes de decidir si una persona necesita o no someterse a una biopsia, una intervención invasiva que actualmente sigue siendo clave para confirmar el diagnóstico.

Los resultados preliminares del proyecto muestran que el nuevo sistema permitió evitar este procedimiento en más de la mitad de los pacientes evaluados, sin comprometer la detección de casos relevantes.

¿Cómo funciona el nuevo método?

Hasta ahora, la principal herramienta para detectar precozmente el cáncer de próstata ha sido el examen de sangre que mide el Antígeno Prostático Específico (PSA).

Bajo el protocolo tradicional, cuando un paciente presenta niveles elevados de PSA suele ser derivado a una biopsia para confirmar o descartar la presencia de un tumor.

Sin embargo, el nuevo modelo incorpora una etapa intermedia. Si el examen arroja un PSA igual o superior a 3 ng/ml, el paciente es sometido a una evaluación más completa que incluye una revisión urológica, un cálculo computacional de riesgo y una resonancia magnética multiparamétrica.

Solo si esta última detecta zonas sospechosas se recomienda realizar la biopsia.

La resonancia es la clave del sistema

La principal innovación del método radica en la utilización de una resonancia magnética multiparamétrica, examen no invasivo que permite identificar lesiones potencialmente peligrosas con mayor precisión.

Gracias a esta evaluación previa, muchos pacientes pueden quedar bajo seguimiento médico sin necesidad de someterse a una biopsia.

Entre febrero de 2025 y marzo de 2026, los investigadores evaluaron a 146 hombres que completaron todo el proceso. Los resultados mostraron que el 63% de ellos pudo evitar la biopsia y continuar únicamente con controles periódicos.

¿Por qué buscan reducir las biopsias?

La biopsia prostática sigue siendo el examen definitivo para confirmar la presencia de cáncer de próstata. El procedimiento consiste en extraer pequeñas muestras de tejido mediante una aguja para analizarlas en laboratorio.

Aunque es una técnica habitual y segura, puede generar molestias, sangrado e incluso algunas complicaciones infecciosas, especialmente cuando se realiza por vía transrectal.

Por este motivo, los especialistas buscan estrategias que permitan identificar de mejor manera qué pacientes realmente necesitan someterse a este procedimiento.

Una enfermedad frecuente en los hombres

El cáncer de próstata es actualmente el tumor más frecuente entre los hombres. Según datos de organizaciones especializadas, uno de cada cinco hombres desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida.

No obstante, los avances en diagnóstico precoz han permitido mejorar considerablemente la supervivencia. De hecho, cuando se detecta en etapas tempranas, más del 90% de los pacientes logra sobrevivir a la enfermedad.

Los investigadores esperan que herramientas como PROscreen MRI ayuden a perfeccionar los programas de detección temprana, disminuyendo procedimientos innecesarios y mejorando la experiencia de los pacientes sin afectar la capacidad de diagnosticar tumores potencialmente peligrosos.