Chile hace historia en la medicina: Cirujano lidera telecirugía que batió récord mundial de distancia

23 jun. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un médico formado en Chile acaba de protagonizar un hito que podría cambiar el futuro de la medicina a nivel global. Se trata del doctor Jorge Bravo López, jefe de Cirugía Robótica de Clínica Santa María y docente de la Universidad de Chile, lideró la telecirugía más larga jamás registrada, superando ampliamente el récord mundial vigente.

La intervención consistió en un bypass gástrico robótico realizado el pasado 29 de abril entre Ecuador y China, conectando a los equipos médicos a través de una distancia tecnológica de 35.000 kilómetros y una distancia geográfica en línea recta de cerca de 19.000 kilómetros.

Superó por más del doble el récord mundial anterior

La operación marcó un antes y un después en la historia de la cirugía robótica. Hasta ahora, el Récord Guinness correspondía a una telecirugía realizada entre Brasil y Kuwait, que alcanzó una distancia tecnológica de 12.034 kilómetros.

El procedimiento liderado por el doctor Bravo duplicó esa marca, estableciendo un nuevo estándar para las intervenciones quirúrgicas realizadas a distancia.

"Cuando empezamos las pruebas de conectividad entre Ecuador y China, la señal fallaba. Tardamos meses en resolver ese problema junto a ingenieros de dos continentes. El día de la cirugía, todo funcionó. Eso no se improvisa", explicó el especialista.

Un hito con sello chileno

Aunque nació en Ecuador, Jorge Bravo López ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Chile. Lleva más de dos décadas radicado en el país, donde se formó como cirujano en la Universidad de Chile y consolidó su trayectoria en Clínica Santa María.

Precisamente esa experiencia fue clave para liderar este proyecto internacional, que reunió a especialistas, ingenieros y expertos en telecomunicaciones de distintos continentes.

El médico incluso fue invitado a presentar los resultados de esta intervención en el Congreso Mundial de la Society of Robotic Surgery, que se realizará en julio próximo en Los Ángeles, Estados Unidos.

La tecnología que hizo posible la operación

Para concretar la telecirugía fue necesario desarrollar una compleja red tecnológica que combinó fibra óptica submarina intercontinental con satélites GEO y satélites LEO mediante tecnología Starlink.

Gracias a esta infraestructura, el equipo logró una latencia inferior a 150 milisegundos, un factor clave para garantizar la seguridad y precisión de la operación en tiempo real.

Además, la intervención se convirtió en el primer bypass gástrico del mundo realizado con la plataforma robótica de quinta generación Kangduo y en la primera telecirugía satelital multiórbita de la historia.

El proyecto recibió el nombre de "Qhapaq Ñan", en homenaje a la red de caminos del Imperio Inca, como símbolo de una nueva ruta tecnológica capaz de conectar continentes a través de la medicina.

El objetivo: acercar la cirugía robótica a toda Latinoamérica

Más allá del récord mundial, el doctor Bravo asegura que el principal propósito del proyecto es democratizar el acceso a la cirugía de alta complejidad en la región.

"Este récord no es el fin, es la demostración de que es posible. Lo que queremos construir son anillos tecnológicos latinoamericanos de telecirugía, donde un paciente en una zona alejada tenga acceso al mismo nivel de cirugía que alguien en Santiago o São Paulo", señaló.

Con esa misión, el especialista fundó desde Chile la Colaboración Latinoamericana de Cirugía Robótica (COLCIR), organización que busca impulsar el desarrollo de estas tecnologías en distintos países de la región.

La meta es ambiciosa: que en el futuro los mejores especialistas puedan asistir, enseñar e incluso operar remotamente a pacientes que hoy no cuentan con acceso a procedimientos de alta complejidad, reduciendo las brechas de atención médica mediante la tecnología.