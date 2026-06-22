Longevidad celular: El nuevo concepto sobre el cuidado de la piel para revolucionar la cosmética

22 jun. 2026 - 08:01 hrs.

La forma en que entendemos el envejecimiento está cambiando de manera profunda. Durante décadas, la ciencia lo consideró un proceso lineal e irreversible, algo que simplemente ocurría con el paso del tiempo y frente a lo cual poco o nada se podía hacer. Hoy, la convergencia entre biotecnología y la inteligencia artificial está reescribiendo esa idea desde la raíz.

El nuevo enfoque parte de una premisa que lo cambia todo: la edad biológica no es un destino fijo, sino una variable que la ciencia puede intervenir. La piel, el órgano más grande y visible del cuerpo, ya no se analiza solo como una superficie estética, sino como un indicador medible del estado de salud integral del organismo. Su envejecimiento acumula daño biológico que es, en parte, predecible y reversible.

Detrás de este giro conceptual está el enfoque denominado Longevity Integrative Science, desarrollado a partir de más de 20 años de investigación por el grupo L'Oréal. Este marco analiza el envejecimiento cutáneo a nivel molecular, celular y tisular, con el objetivo de intervenir de forma proactiva antes de que los signos sean visibles, durante su aparición y una vez que ya se han instalado.

Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación tiene que ver con las mitocondrias, las estructuras celulares responsables de producir el 80% de la energía en las células de la piel. Su deterioro progresivo es uno de los mecanismos centrales del envejecimiento visible, y estimular su reciclaje a través de un proceso llamado mitofagia se ha convertido en uno de los objetivos terapéuticos más estudiados en la ciencia de la longevidad.

A esto se suma el rol de las llamadas células senescentes, o "células zombie", que dejan de dividirse pero no mueren y van afectando el tejido sano que las rodea. Su acumulación progresiva es otro de los mecanismos biológicos que este nuevo paradigma busca abordar de forma directa y medible.

El sistema desarrollado para mapear este proceso, denominado Longevity AI Cloud, identifica 267 biomarcadores y nueve características biológicas del envejecimiento de la piel, organizadas en tres grupos: estructurales, metabólicas y de señalización, que generan signos visibles como arrugas profundas cuando la comunicación entre células falla.

Intervención según etapa de la vida

Lo que hace especialmente relevante este enfoque es que propone tres modelos de intervención distintos según la etapa de vida. Para personas menores de 35 años, la intervención temprana mostró una reducción del 16% en la aparición de líneas finas y una disminución del 50% en la oxidación futura de la piel, actuando antes de que el daño sea visible.

En el rango de los 35 a los 55 años, la intervención en madurez demostró un aumento del 76% en firmeza y la generación de 84 millones de nuevas células en la superficie de la piel. Una cifra que habla de una respuesta celular activa y medible, no de una mejora cosmética superficial.

Para quienes tienen más de 55 años, la intervención avanzada mostró un aumento del 55% en elasticidad y una aceleración del 15% en la renovación celular superficial. "Estamos frente a un cambio real en la forma de entender el cuidado de la piel. Ya no se trata solo de verse bien, sino de entender qué está pasando a nivel biológico y actuar en consecuencia desde antes de que el daño sea visible", señala Magdalena Zapata, representante de Lancôme en Chile.

Otro componente que distingue este enfoque es la incorporación del dispositivo de diagnóstico molecular Cell BioPrint, del tamaño de una tarjeta de crédito, que analiza cinco biomarcadores de la superficie de la piel para determinar la edad biológica visible y proyectar necesidades futuras. Es, en la práctica, trasladar la medicina predictiva al cuidado cotidiano de la piel.

Llegada a Chile

El activo que materializa toda esta investigación en un producto concreto es Mitopure, una forma micronizada de Urolithin-A con un 98,5% de pureza, patentada por la biotecnológica suiza Timeline y respaldada por más de 50 millones de dólares en investigación y 15 años de desarrollo clínico.

Hasta ahora presente solo en suplementos de longevidad recomendados por médicos, llega por primera vez a una aplicación tópica a escala global de la mano de Lancôme, que lo incorpora en su nueva línea Absolute Longevity MD, disponible en Chile como parte de esta propuesta que cruza la frontera entre la cosmética y la medicina de precisión.

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