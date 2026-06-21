El regreso de histórico e importante tren luego de décadas sin servicio: Es gratis y cuenta con atención médica

21 jun. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Tren 25 de Mayo, uno de los servicios ferroviarios más importantes de Argentina, regresó tras décadas sin funcionamiento para recorrer distintas zonas del aquel país.

La formación ferroviaria había dejado de circular y permaneció abandonada durante varios años en la localidad de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán. Sin embargo, fue recuperada y modificada para volver a operar con un nuevo objetivo: brindar servicios sociales, sanitarios, educativos, culturales y recreativos, incorporando nuevas tecnologías.

El Ministerio de Capital Humano impulsó un extenso proceso de recuperación y puesta en valor de este ferrocarril, que ahora cuenta con vagones adaptados como consultorios médicos y espacios de atención.

Redes sociales Sandra Pettovello

El tren inició su recorrido el pasado 1 de junio en la provincia del Chaco y continuará trasladándose por distintas estaciones de Argentina hasta finalizar su trayecto el próximo 3 de julio en la estación Resistencia.

¿Qué servicios ofrece el Tren 25 de Mayo?

Son 11 los vagones modificados para entregar atención sanitaria, educativa, cultural y social de manera gratuita.

Entre las prestaciones que ofrece se encuentran:

Consultorios de atención médica y social.

Vagón cultural con microcine.

Vagón odontológico.

Nuevo vagón equipado con mamógrafo y equipo de rayos X.

Además, cada operativo contará con la presencia de médicos generales, enfermeros, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos y otros especialistas, quienes trabajarán en conjunto con las provincias y municipios.